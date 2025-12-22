نامه شاعران و نویسندگان تبریزی به وزیر ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه سرگشاده شاعران و نویسندگان تبریز خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به وصیت امام خمینی (اعلی‌الله مقامه) به وزارت ارشاد (کوشش برای تبلیغ حق مقابل باطل و ارائه چهره حقیقی جمهوری اسلامی) آمده است:

روز ملی تبریز چون ماه در محاق بی‌اعتنایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فرومانده است.

پس از انتشار پژوهش‌های تحقیقی و بیانیه تبیینی بیش از یکصد تن از شاعران و نویسندگان تبریز در شهریور سال ۱۴۰۳ در رسانه‌ها و با توجه به بیانات امامین انقلاب و کاوش در تاریخ تبریز، روز ۲۹ بهمن، روز قیام عظیم و تاریخ‌ساز تبریز در ۱۳۵۶ علیه رژیم ستمشاهی، به خاطر همخوانی افزون‌تر این روز عظیم با مصوبه مربوطه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه مهرماه ۱۴۰۳ شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی به عنوان روز ملی تبریز به تصویب رسید. اما هرگز برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی کشور ارجاع نشد!

شاعران و نویسندگان تبریز در ادامه نامه خود به وزیر ارشاد با اشاره به مانع‌تراشی اداره کل ارشاد استان در ارجاع مصوبه روز ملی تبریز به تهران (شورای فرهنگ عمومی کشور) نوشته‌اند: جناب وزیر ارشاد! به موضوعات ملی و فرهنگ و ادب و شعر و هنر باید نگاه ملی داشت نه نگاه جناحی و سیاسی و قومی. سلایق جناحی نه تنها روز ملی تبریز را در محاق سکوت فروبرده بلکه فرهنگ عمومی این شهر بزرگ را نیز با اقداماتی مانند اجرای نمایش‌های ضدّ هویت ملی از شخصیت‌های غیرایرانی (قفقازی و عثمانی مانند کوراوغلی، فردی راهزن، شرابخوار و...) با رقاصی و آوازخوانی علنی جمعی از زنان آلوده کرده است. حمایت از گسترش قومگرایی در قالب نمایش‌های سیاسی و مغایر با وحدت ملی و آموزه‌های آیینی، چه نتیجه‌ای جز تخریب و تضعیف فرهنگ و هویت ملی و مذهبی دارد؟

شاعران و نویسندگان تبریز در بیان اهمیت ۲۹ بهمن نوشته‌اند: «تغییر مسیر تاریخ ایران و گسترش انقلاب و چهلم‌های شهدا به شهرهای کشور و سرنگونی نظام طاغوت و پیروزی نهضت امام» توصیفی است که در کلام امامین انقلاب از قیام ۲۹ بهمن شده است.

شاعران و نویسندگان تبریز در نامه خود به صالحی با ابراز نارضایتی شدید از وضعیت فرهنگی در پیوند با اداره ارشاد استان، خواستار سه اقدام مشخص از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند؛ فعال کردن روند تصویب ۲۹ بهمن به عنوان روز ملی تبریز توسط دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در اداره ارشاد آذربایجان شرقی، تغییر رویکردهای فرهنگی به رویکردهای ملی و دینی و توجه به تحکیم هویت و وحدت ملی (اتحاد مقدس ملی)، و تغییر مدیریت ارشاد استان به شخصیتی فرهنگی و کاردان.

گفتنی است در شهریور ۱۴۰۳ پس از تصویب ۲۹ بهمن به عنوان روز ملی تبریز در جلسه مهرماه ۱۴۰۳ شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی، مدیر وقت ارشاد استان (دبیر شورا) در اقدامی غیرقانونی برای بی‌اثر ساختن تصمیم شورا، ضمن سانسور خبر تعیین روز ملی تبریز، از اجرای روند تصویب آن در شورای فرهنگ عمومی کشور خودداری کرد و مدیر جدید (نعمت‌الله پایان) نیز روش مدیر قبلی را ادامه داد!

با این وصف، انتظار می‌رود نماینده ولی فقیه در استان، در جایگاه رئیس شورای فرهنگ عمومی استان، اجازه ندهد برخی عناصر خاص از تصویب یکی از مهم‌ترین روزهای تاریخ تبریز و انقلاب اسلامی به عنوان روز ملی تبربز جلوگیری کنند.

اسامی شاعران و نویسندگان تبریز که نامۀ خطاب به وزیر ارشاد را امضا کرده‌اند چنین است:

۱_جلال محمدی؛ نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار

۲_علی شهودی؛ شاعر و کارشناس ادبی

۳_علی سعدی؛ شاعر

۴_راضیه پناهی؛ شاعر و فعال فرهنگی

۵_دکتر رضا شیبانی؛ پزشک، شاعر

۶_دکتر خلیل محمدی؛ پژوهشگر تاریخ و ادبیات

۷_دکتر اکبر جعفری؛ روزنامه نگار

۸_محمد رضایی؛ روزنامه‌نگار

۹_سحر اشرفی؛ شاعر

۱۰_محمدرضا صادقی (شیدا)؛ شاعر

۱۱_صابر ثمودی؛ شاعر

۱۲_اصغر دایی عدلی؛ شاعر

۱۳-سید بشیر حسینی میانجی؛ شاعر و مدرس

۱۴_سجاد تارمحمدی؛ ذاکر اهل بیت ع

۱۵_خانم تارمحمدی؛ فعال فرهنگی

۱۶_خانم مهدی‌زاده؛ شاعر

۱۷_رضا قلی‌زاده؛ نویسنده دفاع مقدس

۱۸_مجید محبوبی؛ نویسنده دفاع مقدس

۱۹_دکتر اسلام افضلی؛ پژوهشگر

۲۰_خلیل آسانی؛ شاعر

۲۱_الیاس ملک‌پور؛ شاعر

۲۲_شهرام آقاخانی؛ روزنامه‌نگار

۲۳_حسن زرنقی؛ شاعر

۲۴_ناصر فاتحی؛ شاعر

۲۵_حسین فرهادی مراغه ای؛ شاعر و ذاکر اهل بیت ع

۲۶_تبسم رضازاده شدتی؛ شاعر

۲۷_ رضا بزرگ؛ شاعر

۲۸_ناصر دوستی؛ شاعر

۲۹_حبیب طاهری؛ کارشناس فرهنگی و فرق

۳۰_مهری قربان‌زاده؛ شاعر

۳۱_اصغر گلمحمدی (دلجو)؛ شاعر و ذاکر اهل بیت ع

۳۲_یاسر رستگار؛ شاعر

۳۳_سیدحسین جوان‌بار ؛ شاعر

۳۴_محمدرضا نصیری‌میانجی؛ شاعر

۳۵_قربان زارعی (ادیب)؛ شاعر

۳۶_احد سردرودی سالک؛ شاعر

۳۷_اصغر رضامند( حق تبریزی)؛ شاعر و داستان‌نویس

۳۸_ستار رزاقی؛ شاعر و ذاکر اهل‌بیت ع

۳۹بهروز سلیمانی ثمرین؛ شاعر

۴۰_امین صادقی عدل؛ پزشک، شاعر

۴۱_کاظم پور رادی؛ شاعر و ذاکر اهل بیت ع

۴۲_علی رضا عباسی (احسان)؛ شاعر و ذاکر اهل بیت ع

۴۳- حجه‌الاسلام‌والمسلمین علی احمدپور؛ پژوهشگر

۴۴- مصطفی قلیزاده علیار؛ شاعر و روزنامه‌نگار

۴۵- رضا غلامپور (دلپاک)؛ شاعر

۴۶- رضا چراغی؛ شاعر

۴۷- دکتر احمد کاظمی، استاد دانشگاه

۴۸- حجه‌الاسلام دکتر یاسین پورعلی، استاد دانشگاه

۴۹- فرهاد گوهری، شاعر

۵۰- سیدجواد حسینی، شاعر

۵۱- ادریس ملک پور؛ شاعر

۵۲- بهمن نخلستانی؛ شاعر

۵۳- وحیدی زمان؛ شاعر

۵۴- احمد نیکی هروی؛ شاعر

۵۵- محمد سالک رحیمی؛ پژوهشگر ادبیات

۵۶- رجبعلی پور سردرودی (دلسوز)؛ شاعر

۵۷- محمد هوشمند (مدهوش)! شاعر

۵۸- عارف ساسانی؛ شاعر

۵۹- محمد رضازاده(رودکلی)؛ شاعر

۶۰- محمدتقی جابری؛ شاعر و ذاکر اهل بیت ع

۶۱- سیدغفار هاشمی؛ شاعر و نویسندۀ دفاع مقدس

۶۲- مرتضی مشهدی؛ شاعر

۶۳- محمد کهنمویی؛ شاعر

۶۴- علی جعفری(عاجز تبریزی)؛ شاعر

۶۵- مهدیه محمدیان؛ شاعر

۶۶- سروش تبریزی؛ شاعر

۶۷- جعفر مطلبی؛ شاعر و مداح اهل بیت ع

۶۸- عیاس زرین کفش

۶۹- رقیه سعیدی

۷۰- حسین اسرافیلی؛ شاعر پیشکسوت انقلاب

۷۱- رسول بابایی، شاعر

۷۲-رقیه سعیدی( کیمیا)، شاعر

۷۳- شیرزاد شکوری، شاعر

۷۴- هاشم خیری، شاعر

۷۵_ آقای عبدالله زاده، شاعر

۷۶_ قدیر سعیدی پویا، شاعر

۷۷- صالح صالحی هشترودی، شاعر

۷۸_شیرزاد شکوری، شاعر

۷۹ - علی رضا حضرتی (ناعمی)، شاعر

۸۰- بهمن جعفری زینجناب (شاعر و مداح)

۸۱- روح الله رمضانی (خاکی)

۸۲- رضا پورغفار؛ پژوهشگر، مترجم و فعال رسانه

۸۳- حیدر خدایی مراغه‌ای؛ شاعر

۸۴- محمود مرادی؛ شاعر

۸۵- محمدرضا زینال‌زاده (ظریف)، شاعر و مداح اهل‌بیت ع

۸۶- ناصر دوستی؛ شاعر

۸۷- دکتر علی اسلامی

۸۸- جلیل اربابی

۸۹- رستم شاه‌مرادی سرایی؛ شاعر

و.....

امضای این نامه ادامه دارد...