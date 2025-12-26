«بقچه» مرادی کرمانی دوباره چاپ شد

به گزاری خبرگزاری مهر، کتاب دو جلدی بقچه نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، برای سومین بار با جلد سخت تجدید چاپ شد. داستانهای هوشنگ مرادی کرمانی در قالب یک «بقچه» گرد هم آمدهاند؛ میتوانید این «بقچه» را باز کنید، «مهمان مامان» شوید، پشت «خمره» پنهان شوید، «پلوخورش» بخورید و بعد با «قاشق چایخوری» کمی از «مربای شیرین» بردارید و در نهایت داستان «بچههای قالیبافخانه» را بخوانید که تلخیاش به «تهخیار» میماند.
تمام داستانهای کوتاه و بلند مرادی کرمانی، بهجز زندگینامه خودنوشت «شما که غریبه نیستید» و کتاب مشهور «قصههای مجید»، در این «بقچه» گردآوری شدهاند. پیشتر این رسم بیشتر میان شاعران رایج بود که مجموعه کامل آثارشان را در یک کتاب منتشر کنند و کمتر برای نویسندگان چنین اتفاقی میافتاد. اکنون با انتشار این مجموعه، علاقهمندان میتوانند داستانهای مرادی کرمانی را یکجا و بهصورت کامل در دسترس داشته باشند.
