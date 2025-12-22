قرارداد جدید با پیرترین بازیکن فوتبال جهان

به گزارش خبرنگار مهر، «کازویوشی میورا» پیرترین بازیکن فوتبال دنیا با ۵۸ سال سن هنوز تصمیم به بازنشستگی نگرفته و با عقد قراردادی به تیم فوکوشیما یونایتد در دسته سوم لیگ ژاپن پیوست.

رسانه «newvision» در این رابطه نوشت: «کازویوشی میورا» مهاجم ۵۸ ساله ژاپنی که به «کینگ کازو» معروف است، قرار است به یک تیم دسته سوم ژاپن بپیوندد تا چهل و یکمین سال حضور خود در فوتبال حرفه ای را آغاز کند.

میورا که فصل گذشته را با تیم آتلتیکو سوزوکا در دسته چهارم سپری کرده بود، به‌صورت قرضی یک‌ساله به فوکوشیما یونایتد خواهد رفت.

این قرارداد هنوز رسمی نشده است. مهاجم سابق تیم ملی ژاپن در ماه فوریه سال ۲۰۲۶، ۵۹ ساله خواهد شد. او فصل گذشته ۷ بازی برای سوزوکا انجام داد تیمی که با قرار گرفتن در رده ماقبل آخر جدول و شکست در پلی‌آف، به لیگ‌های منطقه‌ای ژاپن سقوط کرد.

میورا حرفه‌ای خود را در سال ۱۹۸۶ با تیم برزیلی سانتوس آغاز کرد و سابقه بازی در ایتالیا، کرواسی، استرالیا و پرتغال را نیز دارد.

او نقش مهمی در شناساندن فوتبال ژاپن به ویژه با آغاز لیگ حرفه‌ای جِی لیگ در سال ۱۹۹۳ به جهان ایفا کرد.

میورا نخستین بازی ملی خود را در سال ۱۹۹۰ انجام داد اما به‌طور مشهور از فهرست تیم ژاپن برای اولین حضور در جام جهانی ۱۹۹۸ کنار گذاشته شد، با وجود اینکه ۵۵ گل در ۸۹ بازی ملی به ثمر رسانده بود.