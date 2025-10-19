به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ژاپن در سال‌های اخیر نمایش قابل توجهی در رقابت‌های بین‌المللی داشته و فدراسیون فوتبال این کشور با قرار گرفتن در رده نوزدهم رنکینگ فیفا، به‌عنوان بهترین تیم آسیایی شناخته می‌شود.

در همین زمینه امروز یکشنبه ۲۷ مهر برخی رسانه‌های شرق آسیا گزارش دادند که مسئولان فدراسیون فوتبال ژاپن به دنبال خروج از کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) هستند. رسانه هندی «IFTWC» نوشت که فدراسیون فوتبال ژاپن (JFA) در حال بررسی ترک AFC و تشکیل یک کنفدراسیون جدید به نام «EAF - فدراسیون فوتبال شرق آسیا» است که توسط فیفا به رسمیت شناخته شود.

دلایل اصلی فدراسیون فوتبال ژاپن برای این اقدام به شرح زیر اعلام شده است:

* نارضایتی از اتهامات دست‌کاری و فساد در AFC که منجر به تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه و غیرمنصفانه در فوتبال آسیا شده است.

* نفوذ کشورهای عربستان سعودی، امارات و قطر در AFC به دلیل سرمایه‌گذاری‌های مالی، که بر نتایج و رقابت‌ها تأثیرگذار بوده است.

ایده تشکیل «اتحادیه فوتبال شرق آسیا» توجه جهانی را جلب کرده و کشورهای زیر علاقه خود را به پیوستن به این کنفدراسیون نشان داده‌اند:

کشورهای شرق آسیا: هنگ کنگ، کره شمالی، چین و کره جنوبی

کشورهای آسیای جنوب‌شرقی (ASEAN): مالزی، سنگاپور، تایلند، ویتنام و اندونزی