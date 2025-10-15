  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

پوستر ویژه المپیاکوس برای مهدی طارمی + عکس

پوستر ویژه المپیاکوس برای مهدی طارمی + عکس

باشگاه المپیاکوس یونان با انتشار تصویری از مهدی طارمی برای کسب جایزه برترین لژیونر سال قاره آسیا حمایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم برترین‌های فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۵، فردا پنج‌شنبه ۲۴ مهر، در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می‌شود. مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه المپیاکوس یونان، نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن بین‌المللی (لژیونر) قاره آسیا است و برای کسب این جایزه، لی کانگ این از کره جنوبی و کوبو از ژاپن را پیش رو دارد.

باشگاه المپیاکوس یونان نیز در حمایت از طارمی، پوستر اختصاصی‌ای با تصویر این بازیکن در صفحه مجازی خود منتشر کرده است که روی آن با رسم‌الخط فارسی نوشته شده بود: «موفق باشید».

پوستر ویژه المپیاکوس برای مهدی طارمی + عکس

کد خبر 6623607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها