عربستان هشتمین سهمیه آسیا در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال عربستان و عراق در مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه سه شنبه ۲۲ مهر و از ساعت ۲۲:۱۵ در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده به مصاف هم رفتند که در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.
این دو تیم در گروه ۲ مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی حضور داشتند که موفق شده بودند اندونزی را شکست دهند اما با توجه به تعداد گلهای بیشتر عربستان نسبت به عراق این تیم در جدول به عنوان صدرنشین قرار گرفت و جواز حضور مستقیم در جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد.
با صعود عربستان ۸ تیم قاره آسیا در جام جهانی مشخص شدند؛ به این ترتیب ژاپن، ایران، ازبکستان، کرهجنوبی، اردن، استرالیا، قطر و عربستان تیمهای آسیایی جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.
تیمهای ملی امارات و عراق هم باید در مرحله پلیآف به مصاف هم بروند.
