برتری کره جنوبی مقابل غنا در دیداری تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کره جنوبی در دیداری تدارکاتی امروز سه شنبه ۲۷ آبان و در ورزشگاه جام جهانی سئول رو در روی تیم ملی غنا قرار گرفت و موفق شد با نتیجه یک بر صفر حریف آفریقایی خود را شکست دهد.

«تائه سوک لی» در دقیقه ۶۰ موفق شد تنها گل بازی را به ثمر برساند. پیش از دیدار با کره جنوبی، تیم‌های ژاپن و بولیوی به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۳ بر یک ژاپن همراه شد.

تیم‌های ژاپن و کره جنوبی در حالی امروز مقابل دو تیم خوب از قاره آفریقا بازی کردند که تیم ملی فوتبال ایران برای چهارمین بار در ۵ ماه اخیر رو در روی ازبکستان قرار می‌گیرد و در سال منتهی به جام جهانی هنوز ملی پوشان کشورمان با تیم‌های صاحب نام بازی نکرده اند.