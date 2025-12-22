بلینکن: قضاوت درباره موفقیت حمله به ایران زود است

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونی بلینکن وزیر خارجه سابق آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان، تحلیل قبلی خود مبنی بر اشتباه بودن حمله آمریکا به تأسیسات صلح آمیز هسته‌ای ایران را تکرار کرد.

وی درباره موفقیت آمیز بودن حمله آمریکا به تأسیسات اتمی ایران ابراز تردید کرد و گفت: هرچند امیدوارم که حمله موفقیت آمیز بوده باشد اما فکر می‌کنم هنوز برای قضاوت زود است.

این مقام سابق آمریکا با اشاره به امضای توافق برجام در دوران دولت باراک اوباما، گفت: این توافق، برنامه هسته‌ای ایران را در یک چارچوب محدود قرار داد و تضمین می‌کرد که ایران برای یک دوره نسبتاً طولانی، توانایی تولید مواد کافی برای ساخت سلاح هسته‌ای را نداشته باشد.

بلینکن، قابل راستی آزمایی بودن اقدامات ایران در حوزه هسته‌ای را از امتیازات توافق برجام اعلام کرد و افزود: اگر ایران تصمیم می‌گرفت توافق را نقض کند و به سمت تولید مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای برود، ما متوجه می‌شدیم و می‌توانستیم واکنش نشان دهیم.

وی گفت: توافق برجام، دست‌کم یک دهه، و احتمالاً ۱۵ تا ۲۰ سال، برای ما زمان خرید. همان‌طور که می‌دانید، برخی بندهای آن به‌تدریج منقضی می‌شد، اما امکان تمدیدشان وجود داشت.

وزیر خارجه دولت جو بایدن رئیس جمهوری سابق آمریکا، از بین بردن توان هسته‌ای ایران را خواست این دولت نیز اعلام کرد و افزود: ما هم دقیقاً همین فکر یا همین فرصت را داشتیم. ما مصمم بودیم با این مشکل برخورد کنیم.

بلینکن، انتخاب بین توافق با ایران یا حمله به تأسیسات اتمی آن‌را انتخاب بین بد و بدتر ارزیابی کرد و گفت: پرسش اصلی این بود که بهترین راه چیست؟ مشکلی که ما با بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران داشتیم این بود که گرچه این اقدام می‌توانست یک یا دو سال آن را عقب بیندازد اما اگر ایران تصمیم می‌گرفت برنامه‌اش را در عمق بیشتر زمین و در مکان‌هایی غیرقابل دسترس بازسازی کند، آن‌وقت چند سال بعد باید با مشکلی حتی بدتر روبه‌رو می‌شدیم.

وی افزود: توافق دیپلماتیک برای ما ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال زمان می‌خرید و این امکان را حفظ می‌کرد که اگر لازم شد، در آینده از زور استفاده کنیم. بنابراین هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم که حمله به تأسیسات اتمی ایران موفق بود یا خیر؛ چون نمی‌دانیم ایران چه تصمیمی خواهد گرفت.

این دیپلمات آمریکایی گفت: من امیدوارم که ایرانی‌ها به این نتیجه برسند که نباید برنامه هسته‌ای را دنبال کنند، اما نگرانم که در واقع چنین نکنند و در نهایت برنامه را به شکلی خطرناک‌تر بازسازی کنند.