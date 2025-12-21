به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به فرماندهی مرکزی آمریکا هشدار داده است که مانور موشکی اخیر ایران می‌تواند پوششی برای اجرای یک حمله غافلگیرانه باشد.

وی در این گفت‌وگو بر ضرورت هماهنگی نزدیک با ارتش آمریکا برای مقابله با سناریوهای احتمالی تأکید کرده است.

بر اساس این گزارش، فرمانده سنتکام روز یکشنبه در تل‌آویو با رئیس ستاد ارتش و شماری از مقامات ارشد نظامی رژیم صهیونیستی دیدار و درباره آخرین تحولات امنیتی و وضعیت منطقه گفت‌وگو کرده است.

در عین حال، منابع آمریکایی اعلام کرده‌اند که دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور در حال حاضر هیچ نشانه‌ای دال بر حمله قریب‌الوقوع ایران در اختیار ندارند و مدعی شده‌اند که تحرکات اخیر را به‌دقت زیر نظر دارند.

این گزارش همچنین می‌افزاید که بنیامین نتانیاهو درصدد است در دیدار آتی خود با دونالد ترامپ، موضوع بازسازی توان موشکی ایران و امکان توسل به گزینه نظامی علیه تهران را در دستور کار قرار دهد.

پس از تقابل مستقیم و بی‌سابقه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، سطح هشدار امنیتی در تل‌آویو و واشنگتن افزایش یافته و رایزنی‌های فشرده نظامی میان دو طرف در جریان است.

در حالی که مقامات صهیونیست تلاش دارند با برجسته‌سازی تحرکات دفاعی و بازدارنده ایران، حمایت آمریکا را برای تشدید فشارها جلب کنند، واشنگتن تاکنون نسبت به ورود به یک درگیری مستقیم و گسترده با ایران رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده است.