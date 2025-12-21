تردیدها درباره همراهی ترامپ با ماجراجویی جدید نتانیاهو علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از برخی منابع اعلام کرد که هنوز مشخص نیست دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار خود با بنیامین نتانیاهو، چراغ سبز لازم برای حمله به ایران را صادر کند و در این زمینه تردیدهای جدی وجود دارد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در روزهای گذشته نشست‌هایی را با مقامات ارشد دستگاه‌های امنیتی اسرائیل برگزار کرده و در این جلسات، موضوع تقویت زرادخانه موشکی ایران و پیامدهای آن برای امنیت منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین منابع اسرائیلی اعلام کرده‌اند که نخست‌وزیر این رژیم درصدد است بار دیگر پرونده ایران را در دیدار با ترامپ مطرح کرده و حمایت سیاسی و امنیتی واشنگتن را جلب کند.

طرح مجدد موضوع ایران توسط نتانیاهو در دیدار با ترامپ در شرایطی صورت می‌گیرد که تقابل مستقیم و بی‌سابقه میان ایران و رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر، سطح تنش میان طرفین را وارد مرحله‌ای جدید کرده است؛ تقابلی که با پاسخ موشکی و پهپادی ایران به تجاوزات تل‌آویو، معادلات بازدارندگی در منطقه را دستخوش تغییر کرد.

پس از این تحولات، مقامات رژیم صهیونیستی به‌طور علنی و غیرعلنی تلاش کرده‌اند با برجسته‌سازی توان موشکی و پهپادی ایران، حمایت سیاسی، اطلاعاتی و نظامی آمریکا را برای مهار تهران جلب کنند؛ موضوعی که به‌ویژه در سایه جنگ غزه و گشوده شدن چند جبهه فشار علیه تل‌آویو، اهمیت دوچندان یافته است.

در همین چارچوب، هرچند دولت ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود سیاست فشار حداکثری علیه ایران را دنبال می‌کرد، اما تجربه تنش‌های پیشین و تحولات اخیر نشان داده است که واشنگتن همواره نسبت به ورود به یک درگیری مستقیم و فراگیر با ایران رویکردی محتاطانه داشته؛ امری که اکنون به یکی از چالش‌های اصلی نتانیاهو در مسیر جلب چراغ سبز آمریکا تبدیل شده است.

نتانیاهو و ترامپ قرار است در تاریخ ۲۹ دسامبر (هشتم دی ۱۴۰۴) دیدار کنند.