به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جلالی ندوشن مدیر انجمن ققنوس در رابطه با افزایش سوختگی در کشور نامهای به رئیس جمهور نوشت.
متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام؛
تقدم پیشگیری در نظام سلامت امری عقلانی و پر بازده است که مورد تاکید حضرتعالی بوده است، پیشگیری از سوختگی نیز به عنوان پدیدهای که همواره در هر مکان و در هر زمان در کمین هر فرد میباشد شاه بیت سیاستها و راهبردها در کاهش رنج سوختگی است اما آمارهای چون ۸ برابر بروز بیشتر سوختگی در کشور عزیزمان نسبت به میانگین جهانی، ناایمن بودن بسیاری از اماکن عمومی حتی مراکز درمانی و آموزشی و فقدان مسؤولیت پذیری قانونی در میان دستگاههای مسئول در حیطه امور فنی و استانداردسازی نشان میدهد پیشگیری از سوختگی، امری مغفول در کشور ما میباشد.
دلایل متعددی میتوان برای این وضعیت نامساعد و پرخطر را برشمرد اما آنچه روشن است که فراموشی وجهه اصلی سیاست در مورد سوختگی است که هم در نزد دولت و هم در سویه جامعه نشانههای بسیاری میتوان از آن یافت. در سویه جامعه، بیتوجهی به وضعیت ایمنی منازل و وسایل گرمایشی و پخت و پز عدم رعایت نکات ایمنی در تماس با سیمهای برق و استفاده از وسایل الکتریکی و عدم توجه به توصیههای فراوان در مورد نحوه استفاده از آتش در ایام چهارشنبه سوری مصداق بارز این فراموشی است اما در سویه دولت نبود محتوای آموزشی در کتب درسی مدارس، بیتوجهی به خطرات در کمین کارگران پروژههای بزرگ ساختمانی و خطوط انتقال نیرو، استاندارد نبودن بسیاری از اماکن دولتی و عمومی صحت مدعایی است که در باب فراموشی خطر سوختگی بدان اشاره نمودیم.
اگر چه برخی از این موارد ممکن است به تقدم اولویتهای فوری و ناشی از کمبود منابع احاله شود که البته با توجه به سنگینی مصائب سوختگی سلامت شهروندان و خانواده در نتیجه این سوختگی مدعایی نادرست است.
دامنه این فراموشی تا بدان جاست که در حالی که بسیاری از کشورهای که در آنها آمار سوختگی به مراتب پایینتر از ایران دارند روز یا هفته آگاهی از سوختگی دارند، اما در تقویم رسمی کشور و به رغم تلاشها بسیار کنشگران مدنی و برخی نهادهای دولتی، چنین روز یا هفتهای پیش بینی نشده است.
به استحضار حضرتعالی میرسانیم بر اساس پیشنهاد مشترک این انجمن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۷ روز اول دی به عنوان ملی پیشگیری از سوختگی به شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد گردید. دلیل انتخاب این روز بیش از هر چیز، خطر بیشتر سوختگی در زمستان و عدم اختصاص مناسبت دیگری در این روز بود. چرا که فلسفه اصلی این نامگذاریها یادآوری اهمیت موضوع و افزایش همبستگی و آگاهی عمومی برای دستیابی به اهداف اجتماعی میباشد. علاوه بر این، مطالعات نشان دادهاند سرمایه گذاری در پیشگیری بازدهی اقتصادی ۲۸ برابر را دارد. اما متأسفانه، این موضوع به تصویب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسید.
تقاضای ما از حضرتعالی آن است که بدون فوت زمان و به منظور جلوگیری خطراتی که در کمین جامعه است، تصویب روز اول دی در تقویم رسمی کشور بعنوان روز ملی پیشگیری از سوختگی در دستور کار قرار گیرد. اهمیت این موضوع در نزد جامعه چنان است که بسیاری از سمنها و نهادهای دولتی و عمومی در پاسخ به فراخوان انجمن ققنوس، برنامههای ترویجی و آگاهی بخش در سالهای اخیر در این ر در این روز برگزار میکنند که دستور مساعد و پیگیری شما، این قدم مؤثر این نهادها را به گامهای بزرگتری بدل خواهد ساخت و از بسیاری از فجایع ناشی از خطری که ۸۵ درصد آن با روشهای ساده قابل پیشگیری است جلوگیری خواهد نمود.
