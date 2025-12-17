به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا علیرضا جلالی مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سوختگی ققنوس در نشست هماهنگی برگزاری هفته پیشگیری از سوختگی که امروز در ستاد وزارت بهداشت با حضور کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی، مشاوران و رؤسای ادارات این مرکز برگزار شد، افزود: سالانه حدود ۳۰۰ هزار نفر به مراکز سوختگی کشور مراجعه می‌کنند. آمار واقعی احتمالاً بالاتر است، زیرا بسیاری از افراد از روش‌های غیر استاندارد درمان سنتی استفاده می‌کنند. از این تعداد، بیماران با سوختگی شدید، شامل بیش از ۱۰ درصد سطح بدن یا مناطق حساس، بستری می‌شوند.

به گفته جلالی حدود ۳۵ مرکز درمانی مستقل سوختگی با ۱۴۰۰ تخت در کشور وجود دارد، در حالی که نیاز واقعی کشور حدود ۲۴۰۰ تخت است.

جلالی با اشاره به آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد گفت: سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که ۹۵ درصد بیماران سوخته، از اقشار فقیر هستند. دلیل آن استفاده از وسایل غیر استاندارد و ازدحام در منازل است. بسیاری از این حوادث در میان جوانان و افراد زیر ۱۸ سال رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: سوختگی نه تنها آثار جسمی و عوارض شدید روانی دارد، بلکه باری سنگین بر نظام سلامت کشور ایجاد می‌کند. انجمن ققنوس تلاش دارد با تمرکز بر سه محور اصلی؛ پیشگیری، درمان و آموزش، میزان مرگ و میر و آسیب‌های ناشی از سوختگی را کاهش دهد. به‌ویژه آموزش مستمر و استانداردسازی تجهیزات، همراه با تغییر فرهنگ جامعه، از اولویت‌های ماست.

مدیرعامل انجمن ققنوس به اقدامات اخیر انجمن نیز اشاره کرد: با همکاری رسانه‌ها، صدا و سیما و وزارت بهداشت، کلیپ‌ها و برنامه‌های آموزشی تهیه و منتشر شده است تا آگاهی عمومی نسبت به پیشگیری از سوختگی افزایش یابد. همچنین بیمه‌ها اخیراً پوشش پانسمان‌های نوین سوختگی را تصویب کرده‌اند که دستاورد مهمی در کاهش هزینه‌های درمانی بیماران است.

جلالی در پایان اظهار داشت: امسال با مشارکت نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی، برنامه‌های آموزشی و حمایتی گسترده‌ای در دستور کار داریم تا از سوختگی پیشگیری کرده و عوارض آن را کاهش دهیم. انجمن ققنوس همچنین تلاش دارد امکان آموزش، اشتغال و حمایت اجتماعی برای بیماران را فراهم کند تا کیفیت زندگی آنان بهبود یابد.