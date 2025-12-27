محسن لعل‌حسن‌زاده، رئیس اداره آموزش‌های همگانی اورژانس کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به تفاوت‌های فیزیولوژیک بدن کودکان اظهار کرد: بدن کودکان از نظر پوستی و واکنش به سوختگی با بزرگسالان کاملاً متفاوت است. به همین دلیل، کودکان سریع‌تر دچار آسیب می‌شوند و معمولاً وسعت سوختگی در آن‌ها بیشتر است.

وی توضیح داد: برای مثال اگر یک لیوان آب جوش روی دست یک فرد بزرگسال بریزد، ممکن است نهایتاً حدود ۱۰ درصد سوختگی ایجاد شود، اما همین میزان آب جوش می‌تواند در یک کودک تا ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد سوختگی ایجاد کند. این موضوع به دلیل جثه کوچک‌تر بدن کودکان و نسبت متفاوت اعضای بدن آن‌هاست.

سوختگی در کودکان؛ آسیبی وسیع‌تر و خطرناک‌تر

لعل‌حسن‌زاده با اشاره به بزرگ‌تر بودن سر کودکان نسبت به بدنشان افزود: در کودکان احتمال درگیری نواحی حساس مانند صورت، مفاصل و قفسه سینه در سوختگی‌ها بیشتر است و همین مسئله خطر آسیب‌های جدی و ماندگار را افزایش می‌دهد.

رئیس اداره آموزش‌های همگانی اورژانس کشور تأکید کرد: انجام اقدامات اولیه در کودکان اهمیت دوچندانی دارد. خنک کردن سریع محل سوختگی، به‌ویژه قرار دادن ناحیه آسیب‌دیده به مدت حدود ۲۰ دقیقه زیر آب جاری، می‌تواند نقش مهمی در کاهش شدت آسیب داشته باشد.

درگیری نواحی حساس بدن در کودکان

وی در ادامه با اشاره به تقسیم‌بندی سوختگی‌ها گفت: سوختگی‌ها به سه درجه یک، دو و سه تقسیم می‌شوند و سوختگی درجه یک سطحی است و با قرمزی و درد خفیف همراه است؛ مانند آفتاب‌سوختگی. سوختگی درجه دو لایه‌های عمیق‌تر پوست را درگیر می‌کند و معمولاً با تاول و درد شدید همراه است. سوختگی درجه سه نیز لایه‌های زیرین پوست را به‌طور کامل تخریب می‌کند و به دلیل آسیب اعصاب، ممکن است درد کمتری احساس شود.

لعل‌حسن‌زاده در پایان توصیه کرد: سوختگی‌های درجه دو و سه، به‌ویژه در کودکان، باید حتماً جدی گرفته شوند و مراجعه سریع به مراکز درمانی و پزشک برای دریافت درمان مناسب ضروری است.