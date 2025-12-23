به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد میرخانی معاون پارلمانی و اجتماعی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نامه رسمی این سازمان در پاسخ به اظهارات مطرحشده از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره پدیده زیرمیزی پزشکان، تأکید کرد: طرح اینگونه مطالب، خلاف واقع، بهدور از انصاف و موجب خدشهدار شدن اعتماد عمومی نسبت به جامعه خدوم پزشکی و به مخاطره افتادن سلامت مردم است.
میرخانی با رد ادعای عدم دفاع سازمان نظام پزشکی از حقوق بیماران افزود: آرای صادره از هیأتهای انتظامی پزشکی بهروشنی نشان میدهد که رسیدگی به تخلفات احتمالی بهصورت مستند، قانونی و بدون اغماض انجام میشود و دفاع از حقوق مردم همواره در دستور کار سازمان نظام پزشکی قرار داشته است.
وی با اشاره به ریشههای شکلگیری پدیده زیرمیزی تصریح کرد: نادیده گرفتن حقوق جامعه پزشکی، تعیین تعرفههای دستوری و غیرواقعی، عدم پرداخت بهموقع مطالبات از سوی سازمانهای بیمهگر و بیتوجهی به قوانین موجود، از عوامل اصلی بروز اختلال در نظام سلامت و تضییع حقوق بیماران است.
معاون پارلمانی و اجتماعی سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: پدیده زیرمیزی یک کنش فردی نیست، بلکه واکنشی به عدم اجرای قانون است و تا زمانی که ریشههای اصلی آن بهصورت علمی و عملی حل نشود، برخوردهای شعاری و هیاهوی رسانهای نهتنها راهگشا نخواهد بود، بلکه به اعتماد میان مردم و جامعه پزشکی آسیب میزند.
میرخانی با تأکید بر شرافت جامعه پزشکی و خدمات گسترده پزشکان به مردم، اعلام کرد: سازمان نظام پزشکی خواستار حذف هرگونه رابطه مالی خارج از تعرفه میان پزشک و بیمار است و آمادگی دارد راهکارهای کارشناسی و تخصصی خود را برای رفع این معضل در اختیار مسئولان ذیربط قرار دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای بررسی دقیق و قانونی موضوع، انتظار میرود مستندات ادعاهای مطرحشده از سوی نماینده محترم مجلس جهت پیگیری به سازمان نظام پزشکی ارسال شود.
