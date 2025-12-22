  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

دیدار دبیرکل گردان‌های سیدالشهدای عراق با رهبران حماس

اسامه حمدان و طاهر النونو از رهبران جنبش حماس با ابو آلاء الولائی دبیرکل گردان‌های سید الشهدا عراق دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النجباء، حاج ابو آلاء الولائی دبیرکل گردان‌های سیدالشهداء با هیئتی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس شامل اسامه حمدان و طاهر النونو دیدار و آخرین تحولات سیاسی و میدانی مربوط به مسئله فلسطین را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این دیدار، تلاش‌های گروه‌های مقاومت و روند مذاکرات جاری، به همراه جزئیات بحران انسانی رو به وخامت در نوار غزه و محاصره و تجاوز مستمر علیه مردم فلسطین، بررسی شد. هیئت حماس در این دیدار گزارشی مفصل از واقعیت مذاکرات و چالش‌های پیش روی آن در شرایط کنونی ارائه دادند.

ابو آلاء الولائی نیز در این دیدار بر وحدت جبهه‌ها به عنوان رویکردی ثابت در مقابله با پروژه صهیونیستی و حمایت عراق و نیروهای مقاومت آن از مسئله فلسطین به عنوان یک مسئله محوری برای امت اسلام تأکید کرد.

رهبران حماس همچنین از نقش مقاومت عراق به عنوان یک جبهه پشتیبانی فعال و مواضع مرجعیت عالی دینی در حمایت از مردم فلسطین تمجید کردند.

کد خبر 6698167

