به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النجباء، حاج ابو آلاء الولائی دبیرکل گردان‌های سیدالشهداء با هیئتی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس شامل اسامه حمدان و طاهر النونو دیدار و آخرین تحولات سیاسی و میدانی مربوط به مسئله فلسطین را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این دیدار، تلاش‌های گروه‌های مقاومت و روند مذاکرات جاری، به همراه جزئیات بحران انسانی رو به وخامت در نوار غزه و محاصره و تجاوز مستمر علیه مردم فلسطین، بررسی شد. هیئت حماس در این دیدار گزارشی مفصل از واقعیت مذاکرات و چالش‌های پیش روی آن در شرایط کنونی ارائه دادند.

ابو آلاء الولائی نیز در این دیدار بر وحدت جبهه‌ها به عنوان رویکردی ثابت در مقابله با پروژه صهیونیستی و حمایت عراق و نیروهای مقاومت آن از مسئله فلسطین به عنوان یک مسئله محوری برای امت اسلام تأکید کرد.

رهبران حماس همچنین از نقش مقاومت عراق به عنوان یک جبهه پشتیبانی فعال و مواضع مرجعیت عالی دینی در حمایت از مردم فلسطین تمجید کردند.