درخواست الخزعلی برای مقابله با سرکشی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق، ضمن تسلیت بابت شهادت نخست‌وزیر یمن و جمعی از وزرای این کشور در تجاوز رژیم صهیونیستی، از ملل اسلامی و عرب خواست تا با قدرت و جدیت در مقابل این سرکشی رژیم صهیونیستی و کشورهایی حامی آن بایستند.

الخزعلی همچنین گفت که مراتب تسلیت و همدردی خود را به حضور سید مجاهد عبدالملک الحوثی، برادران انصارالله، مردم یمن و امت اسلامی اعلام می‌کنم.

وی افزود: ما بر حمایت و همبستگی خود با مردم یمن که با شجاعت و فداکاری در دفاع از مردم فلسطین ایستادگی کردند؛ تأکید می‌کنیم.

«ابو آلاء الولائی»، دبیرکل گردان‌های سیدالشهدای عراق نیز پیشتر با صدور پیامی در این باره تأکید کرد: خون شهدای یمن، بهای حمایت آنان از ملت فلسطین و ساکنان نوار غزه بود.

رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه صنعا را هدف قرار داد که در جریان آن «احمد غالب ناصر الرهوی»، نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی به همراه تعدادی از وزیران همراه وی به شهادت رسیدند.

به دنبال این اقدام، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه‌ای، این اقدام را «جنایت جنگی و تجاوز صهیونیستی بزدلانه» خواند و تأکید کرد: روزهای سیاهی در انتظار رژیم صهیونیستی و اشغالگران است و خون شهدای یمن هرگز بی‌پاسخ نخواهد ماند.