  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

دیدار رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه با هیئتی از حماس

دیدار رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه با هیئتی از حماس

رئیس اطلاعات ترکیه با هیئتی از جنبش حماس دیدار و درباره اقداماتی با هدف گذار به مرحله دوم توافق غزه با آن ها رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) امروز شنبه با هیئتی از مقاومت فلسطین حماس در مورد گذار به مرحله دوم توافق غزه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روزنامه جمهوریت، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه با خلیل الحیه، عضو دفتر سیاسی و رئیس هیئت مذاکره کننده حماس و هیئت همراهش دیدار کرد.

در این دیدار که در چارچوب «توافق آتش‌بس غزه» در استانبول برگزار شد، هیئت حماس اعلام کرد که به قوانین آتش‌بس پایبند است و کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) را از تخلفات طرف اسرائیلی مطلع کرد.

در جریان دیدار بین دو هیئت، مشورت‌هایی در مورد ایجاد شرایط لازم برای گذار به مرحله دوم طرح صلح غزه و اقدامات لازم برای حل مشکلات موجود انجام شد.

کد خبر 6696349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها