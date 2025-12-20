دیدار رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه با هیئتی از حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) امروز شنبه با هیئتی از مقاومت فلسطین حماس در مورد گذار به مرحله دوم توافق غزه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روزنامه جمهوریت، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه با خلیل الحیه، عضو دفتر سیاسی و رئیس هیئت مذاکره کننده حماس و هیئت همراهش دیدار کرد.

در این دیدار که در چارچوب «توافق آتش‌بس غزه» در استانبول برگزار شد، هیئت حماس اعلام کرد که به قوانین آتش‌بس پایبند است و کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) را از تخلفات طرف اسرائیلی مطلع کرد.

در جریان دیدار بین دو هیئت، مشورت‌هایی در مورد ایجاد شرایط لازم برای گذار به مرحله دوم طرح صلح غزه و اقدامات لازم برای حل مشکلات موجود انجام شد.