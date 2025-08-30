گردان های سید الشهدا عراق: خون مقامات یمنی، بهای حمایت از فلسطین بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابو آلاء الولائی»، دبیرکل گردان‌های سید الشهدای عراق در کانال تلگرامی اش و در واکنش به شهادت نخست‌وزیر و شماری از وزیران دولت تغییر و سازندگی یمن تصریح کرد: ملت یمن و رهبران آن، به‌ویژه سید عبدالملک الحوثی، با ایستادگی در کنار مردم مظلوم فلسطین به بالاترین درجات عزت و افتخار نائل شده‌اند.

وی افزود: شهادت رهبران یمنی، نشان‌دهنده استواری موضع این کشور در مقابله با رژیم صهیونیستی است و بار دیگر چهره وحشی و ضد انسانی دشمن صهیونیستی را آشکار ساخت.

رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه صنعا را هدف قرار داد که در جریان آن «احمد غالب ناصر الرهوی»، نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی به همراه تعدادی از وزیران همراه وی به شهادت رسیدند.

به دنبال این اقدام، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه‌ای شهادت نخست‌وزیر و شماری از وزیران این کشور را در پی حمله هوایی اسرائیل تسلیت گفت و این اقدام را «جنایت جنگی و تجاوز صهیونیستی بزدلانه» خواند.

در بیانیه این گروه تأکید شد: یمن با عزم و استقامت به نبرد و حمایت از غزه و فلسطین ادامه خواهد داد و روزهای سیاهی در انتظار رژیم صهیونیستی و اشغالگران است و خون شهدای یمن هرگز بی‌پاسخ نخواهد ماند.