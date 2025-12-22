دریافت 8 MB
کد خبر 6698367
۲ دی ۱۴۰۴، ۰:۳۲

تعقیب تا سقوط؛ پایان کار دو سارق حرفه‌ای

دو سارق حرفه ای که سابقۀ شرارت و زورگیری‌های متعدد داشتند پس از تعقیب هم‌اکنون در اختیار قانون قرار دارند.

