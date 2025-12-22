دریافت 8 MB کد خبر 6698367 https://mehrnews.com/x39WQp ۲ دی ۱۴۰۴، ۰:۳۲ کد خبر 6698367 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲ دی ۱۴۰۴، ۰:۳۲ تعقیب تا سقوط؛ پایان کار دو سارق حرفهای دو سارق حرفه ای که سابقۀ شرارت و زورگیریهای متعدد داشتند پس از تعقیب هماکنون در اختیار قانون قرار دارند. کپی شد مطالب مرتبط رئیس پلیس آگاهی کرمان: دوست خانوادگی کلاهبردار از آب در آمد انهدام باند سقط جنین غیرقانونی در سمنان کلاهبردار ۷۰ میلیاردی در اصفهان دستگیر شد ۲ عامل تیراندازی در بروجرد دستگیر شدند دستگیری ۱۰ عامل تیراندازی مراسم فاتحهخوانی در ماهشهر برچسبها دستگیری سارق دستگیری دستگیری اراذل و اوباش سارق سارقان مسلح سعید راستی پلیس
نظر شما