انهدام باند سقط جنین غیرقانونی در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی گلی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری استان سمنان از شناسایی و دستگیری اعضای باند سقط جنین در سمنان خبر داد و ابراز کرد: این باند متشکل از چندین نفر بود که به صورت زنجیره‌ای تخلف می‌کردند.

وی با بیان اینکه در این باند از فروشنده قرص‌های غیرمجاز سقط جنین و فردی که به‌عنوان ماما، بدون داشتن صلاحیت و مجوز قانونی وجود داشت که اقدام به انجام سقط جنین می‌کردند افزود: رصد دقیق و اقدامات هدفمند نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سبب شناسایی این باند شد.

دادستان مرکز استان سمنان ادامه داد: پس از جمع‌آوری مستندات لازم و با صدور دستورات قضائی، اعضای این شبکه در عملیات هماهنگ دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.

گلی با تأکید بر اینکه سقط غیرقانونی جنین از مصادیق بارز تهدید علیه سلامت عمومی و نقض حقوق بنیادین انسان‌هاست، تصریح کرد: اقدامات این افراد نه‌تنها فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده، بلکه سلامت جسمی و روانی مادران را نیز به‌طور جدی به خطر می‌انداخته است.

وی ادامه داد: برای متهمان پرونده، با عناوین اتهامی متناسب، پرونده قضائی در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب سمنان تشکیل و پس از تفهیم اتهام، با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند و رسیدگی به این پرونده با قاطعیت و خارج از نوبت در دستور کار قرار دارد.