کلاهبردار ۷۰ میلیاردی در اصفهان دستگیر شد

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مراجعه شهروندی به پلیس فتا و طرح شکایت مبنی بر برداشت غیرمجازمبلغی معادل ۷۰ میلیارد ریال از کیف پول دیجیتال وی، بلافاصله پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان سایبری پلیس فتا استان قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد متهم با وعده دروغین ۳ برابر کردن سرمایه شاکی در بازارهای مالی اعتمادش را جلب و پس از دسترسی به اطلاعات کیف پول دیجیتال وی، تمامی موجودی مالباخته را به سرقت برده است.

وی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس فتا با بهره‌گیری از توان تخصصی، اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی، موفق شدند متهم را در مدت زمان کوتاهی شناسایی وضمن دستگیری وی تمامی وجوه برداشت شده را به حساب شاکی عودت دهند.

سردار بساطی از شهروندان خواست در سرمایه‌گذاری‌های اینترنتی و بازارهای مالی هوشیار باشند و فریب وعده‌های غیرواقعی را نخورند ضمن اینکه برای پیشگیری از کلاهبرداری و سرقت اموال خود، اطلاعات بانکی و رمز ارزی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.