به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح امروز (دوشنبه) با حضور در استودیوی رادیو مقاومت، به تبیین مفهوم «مقاومت» و ریشههای پیروزی ملت ایران در نبردهای سخت و نرم پرداخت و اظهار داشت: این رسانه بخشی از جبهه مقاومت است و نقش آن در جنگ نرم، نقشی تعیینکننده و راهبردی دارد.
سردار شکارچی با تأکید بر اینکه مقاومت مفهومی قرآنی و الهی است، گفت: مقاومت در برابر شرارت، زیادهخواهی و سلطهجویی معنا پیدا میکند. خداوند در قرآن بهروشنی میفرماید هر جا بندگی خدا و اجرای احکام الهی باشد، جبههای به نام حق شکل میگیرد و در مقابل آن، جبهه باطل، متشکل از شیاطین، مستکبران و ظالمان عالم، صفآرایی میکند. اگر جبهه حق مقاومت نکند، نظام سلطه مسلط میشود؛ اما خداوند امر به استقامت کرده است.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به ابعاد گوناگون مقاومت افزود: استقامت تنها در میدان نظامی نیست؛ بلکه در عرصه اندیشه، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و گفتمان نیز معنا دارد. اگر ملتی در این عرصهها استقامت کند، خداوند وعده داده است که فرشتگان را برای یاری او نازل میکند؛ کمکهایی که فراتر از محاسبات انسانی است و ملت ایران بارها آن را تجربه کرده است.
سردار شکارچی مقاومت را پیونددهنده هویت ملی و دینی دانست و تصریح کرد: ایران قوی، محصول مقاومت است. امنیت پیشنیاز همه پیشرفتهاست؛ چه علمی، چه اقتصادی، چه پزشکی و چه کشاورزی. در بستر ناامنی هیچ پیشرفتی پایدار نمیماند. جمهوری اسلامی این قدرت را با مقاومت به دست آورده است.
وی با اشاره به دکترین دفاعی جمهوری اسلامی گفت: ما هرگز آغازگر جنگ نبودهایم، اما در برابر هر تجاوز و تعدی قاطعانه میایستیم. اگر حرکت هجومی صورت گیرد، برای تنبیه متجاوز است.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با مرور تجربه دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: دشمن در این جنگ ترکیبی تمامعیار همه توان خود را به میدان آورد تا تیر خلاص بزند، اما شکست خورد. عامل اصلی پیروزی ملت ایران چیزی جز مقاومت نبود؛ مقاومتی که در رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح، رسانه ملی و آحاد مردم جلوهگر شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از ۲۳ خرداد، نفرت جهانی از آمریکا و رژیم صهیونیستی چندین برابر شد. امروز جبهه کفر منفور و منزوی است؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران مقتدرتر از گذشته ایستاده است.
سردار شکارچی با تبیین ریشههای شکستناپذیری جبهه مقاومت گفت: مقاومت بر پایه اعتقاد و تفکر الهی شکل گرفته است. حزبالله و حماس صرفاً تشکیلات نظامی نیستند؛ بلکه بر بنیان فکری و اعتقادی استوارند. تا زمانی که این بنیان پابرجاست، شکست معنا ندارد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی در محور مقاومت تأکید کرد: کانون امید همه نیروهای مقاومت در جهان، جمهوری اسلامی ایران است. از ۲۲ بهمن ۵۷ تاکنون، قدرت ایران همواره صعودی بوده و در مقابل، افول آمریکا و رژیم صهیونیستی آشکار است.
سردار شکارچی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت جنگ نرم اشاره کرد و گفت: در جنگ سخت هر شهید دهها انسان آمادهتر را به میدان میآورد، اما تلفات واقعی در جنگ نرم است؛ جایی که جدایی از جبهه حق به معنای پیوستن به جبهه کفر است.
وی افزود: هیچ پیام و کلمهای که از تفکر الهی مقاومت برخیزد کوچک نیست؛ هر کلمه تیری است بر قلب نظام سلطه. همین بیداری رسانهای باعث شده پرچم فلسطین در مقابل کاخ سفید، لندن و نیویورک به اهتزاز درآید.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: کسانی که به هویت اسلامی و ملی ملت ایران تعرض میکنند، در صف دشمن ایستادهاند. ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه نشان داد هم ایرانی است و هم اسلامی و این هویت را با قدرت صادر کرد.
وی با اشاره به برنامهریزی بلندمدت دشمن در عرصه جنگ نرم گفت: امپراتوری رسانهای دشمن سالها تلاش کرد تا با یک ضربه کشور را دچار فروپاشی کند. دشمن همه ظرفیتهای خود را به کار گرفت، اما مشکل اساسی او خطای محاسباتی بود؛ ملت ایران را درست نشناخت. اگر این حجم از توان علیه هر کشور دیگری به کار میرفت، قطعاً در همان دهه نخست فرو میپاشید، اما جمهوری اسلامی ایستاد.
سردار شکارچی تصریح کرد: جنگ نرم کمهزینهترین راهبرد دشمن برای ایجاد هرجومرج و فروپاشی نظام بود. در جنگ دوازدهروزه دشمن بخش عمدهای از سامانههای راهبردی خود را مصرف کرد؛ هزینههایی که سالها طول میکشد تا جبران شود. اما هیچیک از سناریوهای دشمن محقق نشد.
وی گفت: دشمن هیچگاه نتوانسته میزان اعتقاد و روحیه مقاومت ملت ایران را درک کند. حتی اپوزیسیون خارجی نیز در این جنگ حاضر نشدند از تجاوز حمایت کنند. تلفات واقعی در جنگ نرم اتفاق میافتد؛ جایی که ذهن انسان به تصرف دشمن درمیآید و هویت خود را از دست میدهد.
وی افزود: در جنگ دوازدهروزه، ما شاهد دو تقابل همزمان بودیم؛ تقابل سخت در برابر سخت و تقابل نرم در برابر نرم. دشمن تلاش کرد پیروزیهای ایران را کوچک و شکستهای خود را بزرگنمایی کند، اما با انسجام داخلی جبهه رسانهای کشور، بهویژه صداوسیما، ورق جنگ برگشت و از روز چهارم، گفتمان دشمن بهوضوح دچار عقبنشینی شد. هدف قرار دادن ساختمان شیشهای صداوسیما و شهدای رادیو، اعتراف دشمن به شکست در جنگ نرم بود. دشمن در برابر انسجام رسانهای، نیروهای مسلح و مردم کم آورد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با قدردانی از ایستادگی جوانان و رسانهها گفت: جوانان دهه هفتاد و هشتاد، بهویژه در هوافضای سپاه، رشادتهایی نشان دادند که حتی در دفاع مقدس کمتر دیده شده بود. رزمندگان صداوسیما نیز با وجود شهادت و مجروحیت، میدان را ترک نکردند و شجاعانه ایستادند. ملت ایران ملتی قدرتمند، با عزت و با پشتوانه اعتقادی است. حکومتی که خادم مردم باشد، قطعاً پشتوانه مردمی دارد. دشمن باید به این نتیجه برسد که با تحقیر، تهدید و قلدری، تنها بر نفرت ملت ایران از نظام سلطه میافزاید و مسیر فروپاشی خود را هموارتر میکند.
وی گفت: رادیو مقاومت صدای همه ملتهای آزاده جهان است؛ چه مسلمان و چه غیرمسلمان. هر ملتی که در برابر ظلم، ستم و استکبار ایستادگی کند، رادیو مقاومت صدای او خواهد بود. رادیو مقاومت، بخشی از جبهه مقاومت جهانی است و نقشی ماندگار در ثبت حقیقت، تقویت ایمان و ایستادگی ملتها ایفا میکند.
نظر شما