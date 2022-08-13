دشمن روی قدرت بازدارندگی ایران حساب باز کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز در همایش روز خبرنگار و آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان جشنواره‌های رسانه‌ای سال سپاه به نقش خبرنگاران و رسانه‌ها در پیروزی دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: رسانه‌ها و خبرنگاران در دفاع از حرم میدان‌داری و پرچم‌داری کردند و سهم زیادی در شکست داعش پلید و افول قدرت پوشالی آمریکا و رژیم پلید و کودک‌کش صهیونیستی دارند.

سردار شکارچی افزود: اگر دفاع مقدس هشت سال زمان برد، کار و رسالت رسانه هشت ساله نیست و کار خبرنگاران با پایان کار داعش و رژیم خبیث صهیونیستی نیز پایان نمی‌یابد.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه باید فرهنگ ایثار و شهادت را به دنیا صادر و ترویج و تثبیت کنیم، تصریح کرد: آنچه که باعث شد جبهه عاشورای حسینی ماندگار شود، رسالت پیام رسانی بود و اگر رسالت زینبی نبود، این واقعه فراموش و تحریف می‌شد.

سردار شکارچی با بیان اینکه لشکر ۲۵ کربلا از لشکرهای شجاع، با تدبیر و ارزشمند به شمار می‌رود، اظهار داشت: رزمندگان این استان در دفاع مقدس در جبهه‌های جنوب و غرب و در دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام حضور داشتند و این استان شهدای زیادی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی با بیان اینکه مازندران در دفاع از انقلاب پیشرو و پیشران بوده است، افزود: زمانی بر این افتخار افزوده می‌شود که به افکار عمومی در سطح استان، ملی و بین‌المللی تبلیغ و ترویج شود و این مسئله رسالت خبرنگاران را مضاعف می‌کند.

سردار شکارچی رسالت خبرنگاران را انقلابی و دینی برشمرد و عنوان کرد: رویکرد انقلابی و دینی امری بسیار مهم به شمار می‌رود؛ زیرا هرجا موفق بودیم این رویکرد رسالت محور و تکلیف محور اصل بوده است.

وی با تاکید بر اینکه پیام انقلاب را به مردم کشورهای جهان صادر کنیم، عنوان کرد: کشورهایی که با امپراطوری رسانه‌ای به‌صورت منجسم با ما جنگ می‌کنند، جمهوری اسلامی را به‌عنوان آماج اصلی جنگ رسانه‌ای مطرح می‌کنند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اظهار اینکه جهاد تبیین را به‌عنوان یک اولویت قرار دهیم، گفت: تمام کلید واژه‌های مرتبط با جهاد تبیین از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تشریح شده است و نیازمند اقدام و عملیات هستیم.

سردار شکارچی با بیان اینکه امروز در حوزه نظام و دفاعی توانمندی بالایی داریم و به دستاورد عظیم دسترسی پیدا کردیم که برای دنیا حیرت آور است، گفت: این دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی باید تبیین شود.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با عنوان اینکه باید عمق راهبردی به حوزه رسانه و خبرنگاری دهیم، گفت: رسانه و خبرنگار باید حقایق را کشف کند و هر مکتبی که ضد منافع ملی و مردم است باید از انتشار آن پرهیز کرد.

سردار شکارچی با عنوان اینکه قبل از دشمن، روایت کرد، روایت اول را کارساز دانست و بیان داشت: پرهیز از ورود به جنگ روایت‌ها مورد توجه قرار گیرد زیرا نوعی دام محسوب می‌شود و نباید اسیر جنگ روایت‌های دشمن شد.

وی با بیان اینکه عفاف ریشه حجاب است، تصریح کرد: دشمن هزاران کامنت منفی علیه این حرف در فضای مجازی تبلیغ و ترویج کرد تا موضوعات اصلی کشور را به انحراف برد.

سردار شکارچی با تاکید بر تزریق امید و صبوری در جامعه، مطالبه‌گری را رسالت رسانه‌ها برشمرد و تصریح کرد: این مطالبه‌گری باید دل مردم را شاد، دل دشمن را ناشاد کند و مسئولان را به تحرک وادارد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اظهار اینکه قدرت بازدارندگی بسیار بالایی در جنگ سخت داریم، بیان کرد: دشمنان روی این قدرت حساب زیادی باز کردند و در غیر این صورت ساعتی صبر نمی‌کردند و حرکت‌هایی انجام می‌دادند.

وی با عنوان اینکه دشمن در حوزه ابزار و فناوری قوی است، افزود: تلاش اصلی دشمن روی کانون و نقطه برای آسیب زدن متمرکز شده است و امروز آماج تمام رسانه‌های دشمن، جمهوری اسلامی است و مهمترین آماج در جمهوری اسلامی، ولایت فقیه است و هجمه ناجوانمردانه ای را در این زمینه شاهد هستیم.

سردار شکارچی تصریح کرد: دشمن تمام توان را به کار گرفته تا نخ تسبیح را پاره کند و اگر پاره شود، چیزی به نام اعتقادات را روی کره زمین باقی نمی‌گذارد و در حوزه جنگ رسانه‌ای، رژیم جعلی و غاصب اسرائیلی هزاران کودک را به خاک و خون می‌کشد و رسانه‌های دنیا برابر این جنایت کور و غافل هستند اما برابر ضربه به منافع آنها، فریاد می‌زنند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در شیب فروپاشی است، گفت: خبرنگاران به عنوان افسران شجاع و خلاق جنگ نرم و سربازان مبتکر امام زمان (عج) هستند و خبرنگاران تراز انقلابی، شمشیرزن ها را بسیج و پشت دشمن را خالی می‌کنند و انسجام را از دشمن می‌گیرند.

سردار شکارچی با تاکید بر اینکه یک جنگ ناهمتراز با دشمن در جنگ ترکیبی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: خبرنگار و رسانه باید اهل تشخیص باشد و کار تهاجمی ما مقابل دشمن افزایش یابد.