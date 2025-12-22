به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با صدور پیامی، درگذشت خانم اشرف بروجردی را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انّا لله و انّا الیه راجعون

درگذشت بانوی فرهیخته و خدوم، سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، از چهره‌های اثرگذار عرصه فرهنگ، علم و سیاست و مدیریت اجرایی کشور، موجب تأثر و تأسف گردید.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه ناگوار به خانواده محترم، خصوصاً برادر بزرگوارشان جناب آقای بروجردی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و نیز دوستان، همکاران ایشان و جامعه علمی و فرهنگی کشور، از درگاه حضرت احدیت برای آن فقیده سعیده علوّ درجات و رحمت واسعه الهی، و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

مجید انصاری