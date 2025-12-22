  1. سیاست
پیام تسلیت حجت‌الاسلام انصاری برای درگذشت اشرف بروجردی

حجت‌الاسلام معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با صدور پیامی، درگذشت اشرف بروجردی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با صدور پیامی، درگذشت خانم اشرف بروجردی را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انّا لله و انّا الیه راجعون

درگذشت بانوی فرهیخته و خدوم، سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی، از چهره‌های اثرگذار عرصه فرهنگ، علم و سیاست و مدیریت اجرایی کشور، موجب تأثر و تأسف گردید.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه ناگوار به خانواده محترم، خصوصاً برادر بزرگوارشان جناب آقای بروجردی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و نیز دوستان، همکاران ایشان و جامعه علمی و فرهنگی کشور، از درگاه حضرت احدیت برای آن فقیده سعیده علوّ درجات و رحمت واسعه الهی، و برای بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

مجید انصاری

