قطعی موقت گاز در دو منطقه کرج در ۲۸ بهمن ماه

سیدرضا غفاریان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت حفظ و ارتقاء ایمنی و پایداری شبکه توزیع گاز، از اجرای عملیات فنی ضروری در برخی مناطق استان خبر داد.
وی با اشاره به جزئیات این برنامهریزیها اظهار کرد: به منظور انجام عملیات توسعه و نگهداری شبکه، گاز مشترکین در منطقه کلاک پایین کرج، محدودهای که از بلوار شریعتی، کوچه گل محمدی تا ابتدای بلوار خاتمالانبیا و فرعیهای منشعب را در بر میگیرد، در روز ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ به مدت ۸ ساعت قطع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز البرز افزود: همچنین، اجرای عملیات مشابهی در بخش دیگری از استان، یعنی در فردیس، شهرک ناز، خیابان دهم، خیابان ششم فرعی سوم، مجتمع بهنام و کوچههای منشعب، در همین تاریخ و به مدت ۸ ساعت برنامهریزی شده است.
وی خطاب به مشترکین مناطق اعلامشده، تصریح کرد: از تمامی مشترکین محترم در این محدودهها خواهشمندیم تدابیر لازم برای این قطعی موقت ۸ ساعته را پیشبینی فرمایند. پس از پایان موفقیتآمیز عملیات فنی، تیمهای امدادرسانی بلافاصله نسبت به وصل مجدد گاز اقدام خواهند کرد.
غفاریان در پایان یادآور شد: تأمین گاز مطمئن و مستمر اولویت ماست و این اقدامات که با هدف توسعه زیرساختها صورت میگیرد، مستلزم همکاری شهروندان گرامی است. در صورت بروز هرگونه مشکل پس از وصل مجدد، همکاران ما از طریق تماس با شماره امداد ۱۱۹۴ پاسخگوی سوالات و مشکلات همشهریان خواهند بود.
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