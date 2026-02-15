وزیر ارشاد: هنر تار و پود تمدن ایرانی را شکل داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نخستین همایش ملی سیاستگذاری هنر در ایران پیام داد.
در بخشی از این پیام وزیر آمده است:
«امیدوارم همایش «سیاستگذاری هنر در ایران» که به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، فرهنگستان هنر و دیگر عزیزان برگزار شده و پیشمقدمه آن نیز نشستهای متنوعی بوده است، منشأ دستاوردهای مبارکی در حوزه هنر و سیاستگذاری باشد.
هنر در ایران، با سابقه هزارانساله تمدنی ما، همواره جایگاهی ویژه داشته است که به چند نکته در اینباره اشاره میکنم: نخست آنکه هنر از کانونهای اصلی معنا و هویت ایران بوده و در طول هزاران سال تمدن ایرانی، نقشی بنیادین ایفا کرده است.
نکته دوم اینکه هنر تار و پود تمدن ایرانی را شکل داده است؛ از زندگی فردی و شخصی، مانند غذا، پوشاک و مسکن، تا حوزههای عمومی و عرصههای دولتی و حکومتی. هنر بهگونهای حلقه اتصال بخشهای مختلف بوده و در تمامی این اجزا حضوری مؤثر و پیوسته داشته است.»
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