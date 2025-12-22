دستگیری ۱۰ معتاد متجاهر در طرح امنیت محله گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، داوود آقازاده شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در فرماندهی انتظامی گرمسار، با بیان اینکه طرح ارتقای امنیت اجتماعی و ایجاد محیطی امن و آرام برای شهروندان گرمساری اجرایی شد، ابراز کرد: طرح پاکسازی پارک‌ها و پاتوق‌ها در نقاط آلوده و جرم خیز شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: در این طرح ۱۰ معتاد متجاهر دستگیر و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت مزاحم و هنجارشکن توقیف شد.

فرمانده انتظامی گرمسار این اقدام با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش احساس امنیت عمومی صورت پذیرفت و طرح‌های بازدارنده به صورت مرتب در شهرستان اجرا خواهد شد.