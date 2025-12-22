  1. استانها
دستگیری ۱۰ معتاد متجاهر در طرح امنیت محله گرمسار

گرمسار- فرمانده انتظامی گرمسار از دستگیری ۱۰ معتاد متجاهر در قالب اجرای طرح امنیت محله در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود آقازاده شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در فرماندهی انتظامی گرمسار، با بیان اینکه طرح ارتقای امنیت اجتماعی و ایجاد محیطی امن و آرام برای شهروندان گرمساری اجرایی شد، ابراز کرد: طرح پاکسازی پارک‌ها و پاتوق‌ها در نقاط آلوده و جرم خیز شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: در این طرح ۱۰ معتاد متجاهر دستگیر و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت مزاحم و هنجارشکن توقیف شد.

فرمانده انتظامی گرمسار این اقدام با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش احساس امنیت عمومی صورت پذیرفت و طرح‌های بازدارنده به صورت مرتب در شهرستان اجرا خواهد شد.

