گلوانی: ۶۰۰۰ آمپول غیرمجاز به ارزش ۶ میلیارد ریال در خوی کشف شد

ارومیه- فرمانده انتظامی خوی از کشف ۶۰۰۰ آمپول غیرمجاز به ارزش تقریبی ۶ میلیارد ریال در ایستگاه ایست و بازرسی سه‌راهی ایواوغلی خوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گلوانی در این زمینه اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی سه‌راهی خوی، ای واغلی در راستای اجرای طرح‌های مستمر مقابله با قاچاق کالا و اقلام غیرمجاز و در پی هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی خوی افزود: مأموران این مجموعه در بازرسی دقیق از اتوبوس موفق شدند ۶۰۰۰ آمپول غیرمجاز و فاقد مجوزهای قانونی را که به‌صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف و ضبط کنند. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ارزش ریالی این محموله مکشوفه بالغ بر ۶ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این رابطه تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی خوی با تأکید بر عزم جدی پلیس در صیانت از سلامت عمومی جامعه خاطرنشان کرد: مقابله با قاچاق دارو و اقلام غیرمجاز مرتبط با سلامت شهروندان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

