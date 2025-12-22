  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

کشف محموله سیگار قاچاق از یک بارانداز در شهرستان خمیر

بندرخمیر- فرمانده انتظامی شهرستان خمیر از کشف یک محموله سیگار قاچاق از یک بارانداز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی پاسگاه پهل شهرستان خمیر روز گذشته حین گشت زنی در حوزه استحفاظی واقع در نوار ساحلی به یک فروند قایق موتوری در حال تخلیه بار مشکوک و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این رابطه دو متهم با مشاهده مأموران محموله را رها و با شناور به سمت دریا متواری شدند که در بازرسی از بار انداز و محل مورد نظر مجموعاً تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ پاکت انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

این مسئول انتظامی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: تلاش مأموران برای شناسایی ودستگیری عاملان قاچاق ادامه دارد.

