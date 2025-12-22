کشف محموله سیگار قاچاق از یک بارانداز در شهرستان خمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی پاسگاه پهل شهرستان خمیر روز گذشته حین گشت زنی در حوزه استحفاظی واقع در نوار ساحلی به یک فروند قایق موتوری در حال تخلیه بار مشکوک و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این رابطه دو متهم با مشاهده مأموران محموله را رها و با شناور به سمت دریا متواری شدند که در بازرسی از بار انداز و محل مورد نظر مجموعاً تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ پاکت انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

این مسئول انتظامی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: تلاش مأموران برای شناسایی ودستگیری عاملان قاچاق ادامه دارد.