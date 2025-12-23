رئیس اورژانس کرمانشاه: نزدیک ۷ هزار مأموریت در آذرماه انجام شد

مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، عملکرد این نهاد در آذرماه را تشریح کرد و توضیح داد: در این بازه زمانی، مجموعاً ۶ هزار و ۹۷۴ مأموریت توسط اورژانس استان انجام شد. از این تعداد، ۳ هزار و ۵۱۹ نفر به مراکز درمانی منتقل شده و ۲ هزار و ۱۴۳ نفر پس از دریافت خدمات درمانی در محل، نیازی به انتقال نداشتند.
رئیس اورژانس استان کرمانشاه همچنین به تماسهای دریافتشده با سامانه ۱۱۵ اشاره کرد و گفت: در آذرماه، ۲۸ هزار و ۷۰۶ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس برقرار شد که از این میان، ۲ هزار و ۶۱۹ مورد تماس مزاحم بوده است.
قلعهسفیدی افزود که از مجموع مأموریتها، ۱ هزار و ۱۱۶ مورد مرتبط با حوادث ترافیکی و ۵ هزار و ۸۵۸ مورد مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.
وی در پایان به فعالیت اورژانس هوایی استان هم اشاره کرد و گفت که در این ماه، سه مأموریت هوایی انجام شده که طی آنها سه بیمار به مراکز درمانی منتقل شدند.
