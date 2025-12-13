به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل توکلی، از ثبت ۲۵ هزار و ۶۳۸ مأموریت اورژانسی در هفته گذشته خبر داد و گفت: این مأموریتها در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۱ آذر ۱۴۰۴ توسط مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شده است.
وی افزود: در پی این مأموریتها، ۶ هزار و ۹ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۱ هزار و ۸۳۹ نفر نیز خدمات درمانی لازم را در محل دریافت کردند.
رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به تماسهای برقرارشده با این مرکز اظهار کرد: در این مدت ۵۲ هزار و ۹۹۹ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد، ۸۸۳ تماس معادل ۱.۷ درصد کل تماسها مزاحمت تلفنی بوده است.
توکلی ادامه داد: از مجموع مأموریتهای ثبتشده، ۳ هزار و ۹۵۳ مورد معادل ۱۵.۴ درصد مربوط به حوادث ترافیکی و ۲۱ هزار و ۶۸۵ مورد معادل ۸۴.۶ درصد مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.
وی همچنین از انجام ۶ سورتی پرواز اورژانس هوایی استان تهران طی هفته گذشته خبر داد و گفت: در جریان این پروازها، پنج مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.
