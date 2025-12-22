به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: امروز هر بحثی درباره کوچک‌کردن بودجه فرهنگ از واقعیت‌های موجود فاصله دارد، زیرا این حوزه در کمترین سطح اعتباری خود قرار گرفته است.

وی توضیح داد: سهم فرهنگ از کل بودجه کشور حدود دو و نیم درصد است؛ در حالی که استاندارد جهانی هفت درصد بوده و فرهنگ در بسیاری از کشورها جزو پیشران‌های توسعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به فاصله چشمگیر ایران با میانگین بین‌المللی گفت: در کشورهایی که فرهنگ را سرمایه می‌دانند، هزینه‌کرد فرهنگی وظیفه دولت است، نه امتیاز. وی افزود برخی اقتصادهای بزرگ مانند ایالات متحده تا یازده درصد بودجه خود را صرف امور فرهنگی می‌کنند، زیرا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که فرهنگ بنیان امنیت و هویت جامعه است.

گودرزی در ادامه این گفت‌وگو به ساختار بودجه کشور اشاره کرد و گفت: جای خالی منابع در فرهنگ نیست؛ مشکل در بخش‌هایی است که سالانه هزینه‌های سنگین تحمیل می‌کنند اما خروجی متناسب ندارند. وی افزود تنها سود یک شرکت دولتی بزرگ از جمله صنایع مس چندین برابر کل بودجه فرهنگ است و همین مقایسه نشان می‌دهد با وجود کمبود بودجه، فرهنگ همچنان بیشترین اثرگذاری را دارد.

وی با بیان اینکه «کمبود منابع» بهانه‌ای برای فشار بر فرهنگ نیست، اظهار کرد: اگر تنها یک درصد از بودجه شرکت‌های دولتی به درستی ساماندهی شود، اعتباری معادل کل بودجه فرهنگ آزاد خواهد شد. وی ادامه داد دولت هر سال بیش از ۳۳۰ همت برای جبران زیان صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازد؛ رقمی که نشان می‌دهد مشکل اصلی جای دیگری است و نباید از ضعیف‌ترین حوزه هزینه کرد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد بودجه ورزش تقریباً برابر با کل بودجه فرهنگ و هنر کشور است، با این تفاوت که فرهنگ نقشی ریشه‌ای و تمدنی در جامعه ایفا می‌کند.

وی گفت: اثربخشی فرهنگ نه مقطعی است و نه محدود؛ فرهنگ مسیر ذهن و سبک زندگی مردم را شکل می‌دهد و بی‌توجهی به آن هزینه‌های سنگینی در آینده تحمیل می‌کند.

گودرزی در پایان این گفت‌وگو تأکید کرد: فرهنگ ستون اصلی انسجام اجتماعی و هویت ملی است و ارزش‌هایی چون ایثار و ایمان در همین بستر رشد کرده‌اند. وی تصریح کرد هر اقدامی که سهم فرهنگ را کوچک کند آسیب به بنیان‌های اجتماعی کشور است. وی افزود اصلاح واقعی بودجه با برخورد با شرکت‌های زیان‌ده و ساختارهای ناکارآمد آغاز می‌شود، نه با حذف سهم اندک فرهنگ که هم‌اکنون نیز کمترین بودجه را دارد.