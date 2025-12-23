علیپور: بودجه فرهنگی برای صیانت از فرهنگ‌ ایرانی- اسلامی تقویت شود

عمر علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحرکات سیاسی و رسانهای در خصوص پیشنهاد کاهش یا حذف بودجه فرهنگی با انتقاد از چنین اقداماتی اظهار کرد: کسانی که در این راستا قدم برمی دارند برخلاف قانون و شرع عمل میکنند چرا که امروز تقویت فرهنگ کشور بیش از هر زمان دیگر ضروری است.
وی با تاکید بر صیانت و حفاظت از فرهنگ در کشور عنوان کرد: امروز به جای کاهش بودجه فرهنگی باید برای صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی بودجه نهادهای فرهنگی به خصوص در مناطق مرزی که با هجمههای فرهنگی مواجه هستند تقویت شود.
نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ شناختی و نرم دشمنان در برهه کنونی گفت: در حال حاضر نیز سهم بودجه فرهنگی کشور کم است به جای پیشنهاد کاهش یا حذف این بودجه باید بودجه فرهنگی افزایش یابد.
علیپور با بیان اینکه کشور به خصوص استانهای مرزی سال هاست با جنگ نرم و تبلیغات وسیع فرهنگی و رسانهای دشمنان و گروههای معاند در حال مبارزه هستند، افزود: با تقویت بودجه فرهنگی این توان باید تقویت شود.
نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من به عنوان نماینده مجلس مخالف چنین تحرکاتی هستم گفت: این پیشنهادات به دولت و اقدامی در این خصوص از سوی دولت در مجلس باید مورد بررسی قرار گیرد در صورت چنین اقدامی مطمئن هستم اکثریت مجلس نیز مخالفت خواهند کرد.
علیپور خاطرنشان کرد: در این برهه زمانی کار فرهنگی بدون بودجه امکانپذیر نیست و مناطق مرزی بیش از هر زمان به تقویت بودجههای فرهنگی برای مقابله با هجمههای کنونی دشمنان نیاز دارند.
نظر شما