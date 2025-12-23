شنیده شدن صدای انفجار در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، خبرنگار این شبکه گزارش داد که صدای انفجار در شهرک مرزی "میس الجبل" به گوش رسیده است.

هرچند منشأ این انفجار و تلفات ناشی از آن منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد که این انفجار ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به این منطقه از لبنان باشد.

گفتنی است که تشدید تنش‌ها و افزایش حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در حالی صورت می‌گیرد که مقامات لبنانی گفته‌اند، هشدارهایی از طرف‌های عربی و بین‌المللی دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در حال آماده‌سازی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه لبنان است.