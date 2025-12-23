  1. بین الملل
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸

رایزنی تلفنی پادشاه اردن با رئیس جمهور لبنان

پادشاه اردن در تماس تلفنی با رئیس جمهور لبنان بر حمایت امان از بیروت تاکید کرد.

به گرارش خبرگزاری مهر به نقل از الدستور، عبدالله دوم پادشاه اردن، امروز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با جوزف عون رئیس‌ جمهور لبنان، بر حمایت کشورش از لبنان برای حفظ امنیت و ثبات خود تأکید کرد.

دیوان پادشاهی این کشور در بیانیه‌ای با اعلام این خبر افزود که ملک عبدالله و عون درباره مهم‌ترین تحولات منطقه گفتگو و بر ضرورت تداوم هماهنگی و رایزنی بین دو کشور تأکید کردند.

در این تماس همچنین به روابط مستحکم میان دو کشور پرداخته شد و ملک عبدالله بار دیگر بر حمایت اردن از تلاش‌های لبنان برای حفظ امنیت، ثبات و حاکمیت خود تأکید کرد.

این در حالی است که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان روزانه ادامه دارد و این حملات سبب شهادت شهروندان لبنانی می شود.

