حمله جدید پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان؛ ۳ نفر شهید شدند+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی ازحمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در جاده قنیطره به عقتنیت در صیدا در جنوب لبنان خبر دادند.

خبرنگار شبکه المیادین در جنوب لبنان از شهادت سه نفر در جریان این حمله پهپادی خبر داد.

شبکه المیادین به نقل از خبرنگار میدانی خود در شهرک قنیطره در جنوب لبنان گزارش داد که یکی از سه شهید حمله پهپادی رژیم تل‌آویو، نیروی ارتش لبنان است.

همزمان ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که دقایقی قبل شماری از نیروهای حزب الله لبنان را در منطقه صیدا در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

منابع لبنانی همچنین اعلام کردند که پهپاد اسرائیلی شهرک حولا را هدف قرار داده است.

گفتنی است تشدید تنش‌ها و افزایش حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در حالی صورت می گیرد که مقامات لبنانی گفته‌اند، هشدارهایی از طرف‌های عربی و بین‌المللی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در حال آماده‌سازی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه لبنان است.

در همین حال، رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ارتش این رژیم آماده‌سازی طرح حمله گسترده علیه مواضع حزب‌الله را تکمیل کرده است.