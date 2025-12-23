  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲ دی ۱۴۰۴، ۸:۱۰

احتمال استیضاح ترامپ با پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای

احتمال استیضاح ترامپ با پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای

رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد که دموکرات‌ها در صورت پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، رئیس‌جمهوری را استیضاح خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و عضو حزب جمهوری‌خواه اعلام کرد در صورتی که حزب دموکرات پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶، اکثریت کنگره را به دست آورد، روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده را آغاز خواهد کرد.

وی گفت: همه‌چیز در معرض خطر است و اگر اکثریت مجلس نمایندگان را در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، از دست بدهیم، چپ رادیکال، رئیس جمهوری را استیضاح خواهد کرد. ما نباید اجازه دهیم این اتفاق رخ دهد.

در ماه دسامبر، ال گرین نماینده دموکرات مجلس نمایندگان، قطعنامه‌ای را برای استیضاح دونالد ترامپ به کنگره ارائه کرد.

در سال ۲۰۱۹، نیز دموکرات‌ها که در آن زمان کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار داشتند، روند استیضاح ترامپ را آغاز کردند، اما با ارجاع پرونده به سنا در سال ۲۰۲۰، ترامپ تبرئه شد. دموکرات‌ها در سال ۲۰۲۱ نیز تلاش دیگری برای استیضاح او انجام دادند که آن هم ناکام ماند.

کد خبر 6698835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها