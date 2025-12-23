به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و عضو حزب جمهوری‌خواه اعلام کرد در صورتی که حزب دموکرات پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶، اکثریت کنگره را به دست آورد، روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده را آغاز خواهد کرد.

وی گفت: همه‌چیز در معرض خطر است و اگر اکثریت مجلس نمایندگان را در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، از دست بدهیم، چپ رادیکال، رئیس جمهوری را استیضاح خواهد کرد. ما نباید اجازه دهیم این اتفاق رخ دهد.

در ماه دسامبر، ال گرین نماینده دموکرات مجلس نمایندگان، قطعنامه‌ای را برای استیضاح دونالد ترامپ به کنگره ارائه کرد.

در سال ۲۰۱۹، نیز دموکرات‌ها که در آن زمان کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار داشتند، روند استیضاح ترامپ را آغاز کردند، اما با ارجاع پرونده به سنا در سال ۲۰۲۰، ترامپ تبرئه شد. دموکرات‌ها در سال ۲۰۲۱ نیز تلاش دیگری برای استیضاح او انجام دادند که آن هم ناکام ماند.