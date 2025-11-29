  1. بین الملل
حمایت ترامپ از نامزدهای راست‌گرا در آستانه انتخابات یکشنبه هندوراس

رئیس‌جمهوری آمریکا در آستانه انتخابات روز یکشنبه در هندوراس، از نامزدهای راست‌گرای این انتخابات، حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که قصد دارد «خوان اورلاندو هرناندز» رئیس‌جمهوری پیشین هندوراس و از سیاستمداران راست‌گرای این کشور را که در سال ۲۰۲۴ به اتهام قاچاق مواد مخدر و حمل سلاح به ۴۵ سال زندان محکوم شده بود، مورد عفو قرار دهد.

هرناندز در مارس ۲۰۲۴ به وارد کردن کوکائین به آمریکا محکوم شد و در زندان فدرال «هزلتون» در ویرجینیا، دوران محکومیت خود را می‌گذراند.

ترامپ همچنین از «ناسری آصفورا» نامزد حزب راست‌گرای هندوراس، حمایت و تاکید کرد که در صورت پیروزی او، آمریکا از این کشور پشتیبانی خواهد کرد.

انتخابات ریاست‌جمهوری هندوراس، فردا یکشنبه برگزار می‌شود و «ریکسی مونکادا» و «سالوادور نصرالله» دیگر نامزدهای انتخابات هستند.

ترامپ هشدار داده که در صورت شکست آصفورا، هندوراس می‌تواند مسیر مشابه کاراکاس را طی کرده و تحت نفوذ فردی نزدیک به «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا قرار گیرد.

انتخابات سراسری در هندوراس قرار است در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود تا رئیس‌جمهور، اعضای کنگره ملی و ۲۰ نماینده پارلمان آمریکای مرکزی انتخاب شوند.

    • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      ترامپ از هر کسی حمایت بکند بازنده هست طرف مقابل پیروز خواهد شد اگر طرف مقابل پیروز شود ترامپ خواهد گفت تقلب کردند بیشرف ترامپ درکارائیب سیاهی لشگر جمع کردی باقاچاقچیان مبارزه میکنم ولی قاچاقچی اصلی که در زندان آمریکاست میخوای عفو بکنی آنهم درحین وارد کردن مواد دستگیر شده است همش دروغ

