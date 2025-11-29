به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که قصد دارد «خوان اورلاندو هرناندز» رئیس‌جمهوری پیشین هندوراس و از سیاستمداران راست‌گرای این کشور را که در سال ۲۰۲۴ به اتهام قاچاق مواد مخدر و حمل سلاح به ۴۵ سال زندان محکوم شده بود، مورد عفو قرار دهد.

هرناندز در مارس ۲۰۲۴ به وارد کردن کوکائین به آمریکا محکوم شد و در زندان فدرال «هزلتون» در ویرجینیا، دوران محکومیت خود را می‌گذراند.

ترامپ همچنین از «ناسری آصفورا» نامزد حزب راست‌گرای هندوراس، حمایت و تاکید کرد که در صورت پیروزی او، آمریکا از این کشور پشتیبانی خواهد کرد.

انتخابات ریاست‌جمهوری هندوراس، فردا یکشنبه برگزار می‌شود و «ریکسی مونکادا» و «سالوادور نصرالله» دیگر نامزدهای انتخابات هستند.

ترامپ هشدار داده که در صورت شکست آصفورا، هندوراس می‌تواند مسیر مشابه کاراکاس را طی کرده و تحت نفوذ فردی نزدیک به «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا قرار گیرد.

انتخابات سراسری در هندوراس قرار است در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود تا رئیس‌جمهور، اعضای کنگره ملی و ۲۰ نماینده پارلمان آمریکای مرکزی انتخاب شوند.