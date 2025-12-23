به گزارش خبرنگار مهر، نشست «خانواده ریشه است» با موضوع بایستههای آسیبزدایی از خانواده ایرانی به همت خبرگزاری مهر و مجمع همیاران مدیریت زنان برگزار میشود.
خانواده بهعنوان بنیادیترین نهاد اجتماعی، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری هویت فردی و سلامت جامعه دارد. با این حال، خانواده ایرانی در سالهای اخیر با چالشها و آسیبهای متعددی از جمله فشارهای اقتصادی، تغییر سبک زندگی، شکاف نسلی، تضعیف ارتباطات عاطفی و افزایش تعارضات مواجه شده است؛ مسائلی که در صورت بیتوجهی، میتواند پیامدهای عمیق اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته باشد. بررسی ریشههای این آسیبها و یافتن راهکارهای مؤثر برای تقویت و بازسازی کارکرد خانواده، ضرورتی انکارناپذیر است که نشست «خانواده ریشه است» با همین رویکرد به آن میپردازد.
این نشست با حضور فاطمه قاسم پور، مسئول کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام، فاطمه فراهانی استاد دانشگاه و مدیر گروه فرهنگ و رسانه واحد علوم تحقیقات و صدیقه حجازی مدیرعامل تشکل مجمع همیاران مدیریت زنان عصر امروز برگزار خواهد شد.
