خانواده ریشه است؛ بایسته‌های آسیب‌زدایی از خانواده ایرانی

نشست «خانواده ریشه است» با موضوع بایسته‌های آسیب‌زدایی از خانواده ایرانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «خانواده ریشه است» با موضوع بایسته‌های آسیب‌زدایی از خانواده ایرانی به همت خبرگزاری مهر و مجمع همیاران مدیریت زنان برگزار می‌شود.

خانواده به‌عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری هویت فردی و سلامت جامعه دارد. با این حال، خانواده ایرانی در سال‌های اخیر با چالش‌ها و آسیب‌های متعددی از جمله فشارهای اقتصادی، تغییر سبک زندگی، شکاف نسلی، تضعیف ارتباطات عاطفی و افزایش تعارضات مواجه شده است؛ مسائلی که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند پیامدهای عمیق اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته باشد. بررسی ریشه‌های این آسیب‌ها و یافتن راهکارهای مؤثر برای تقویت و بازسازی کارکرد خانواده، ضرورتی انکارناپذیر است که نشست «خانواده ریشه است» با همین رویکرد به آن می‌پردازد.

این نشست با حضور فاطمه قاسم پور، مسئول کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام، فاطمه فراهانی استاد دانشگاه و مدیر گروه فرهنگ و رسانه واحد علوم تحقیقات و صدیقه حجازی مدیرعامل تشکل مجمع همیاران مدیریت زنان عصر امروز برگزار خواهد شد.

