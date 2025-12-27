خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ چندی پیش کارزاری با رویکرد حمایت از خانواده با عنوان «درخواست حفظ بنیان خانواده با کاهش آسیب‌های اجتماعی» در فضای مجازی بازتاب داده شد. این کارزار توسط مجمع همیاران مدیریت زنان و با هشتگ «خانواده ریشه است» خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر فرهنگ و ارشاد نگاشته شده و خواستار برنامه‌ریزی سنجیده و اقدام مؤثر در عرصه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جهت آسیب‌زدایی از نهاد خانواده شد.

صدیقه حجازی، مدیرعامل مجمع همیاران مدیریت زنان، در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح ماهیت و فعالیت‌های این مجمع اظهار کرد: مجمع همیاران مدیریت زنان یک تشکل مردمی است که به‌صورت رسمی در وزارت کشور به ثبت رسیده و دغدغه شکل‌گیری آن از سال ۱۴۰۱ در میان جمعی از بانوان مدیر کشور ایجاد شد.

تجارب انباشته مدیریتی زنان پس از گذشت بیش از چهار دهه، باید مورد استفاده قرار گیرد

وی با اشاره به زمینه‌های فکری تأسیس این مجمع گفت: در دهه پنجم انقلاب اسلامی قرار داریم و از ابتدای انقلاب، بانوان بسیاری متناسب با شرایط و نیازها در سطوح مختلف مدیریتی، اعم از کلان، میانی و حتی سطوح پایین‌تر مدیریت، ایفای نقش کرده‌اند. دغدغه اصلی بانوان مؤسس این بود که تجارب انباشته مدیریتی زنان پس از گذشت بیش از چهار دهه، چگونه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ چرا که به‌طور طبیعی بخشی از این مدیران بازنشسته شده‌اند یا در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

مدیرعامل مجمع همیاران مدیریت زنان ادامه داد: این تجربه‌ها می‌تواند هم برای کشور و مدیران و تصمیم‌گیران جامعه در حل مسائل مختلف مورد بهره‌برداری قرار گیرد و هم برای نسل جدید مدیران زن و مدیران جوانی که امروز در عرصه مدیریت حضور دارند یا در آینده وارد این عرصه خواهند شد، نقش راهگشا داشته باشد. انتقال تجربه باعث می‌شود مسیر حل مسائل با شناخت شرایط مشابه گذشته طی شود و هر بار از نقطه صفر آغاز نکنیم.

حجازی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به‌صراحت بر آمادگی نسل بعد و بهره‌گیری آن‌ها از تجربه نسل‌های پیشین تأکید دارند. بر همین اساس، جمعی از بانوانی که سابقه مدیریت داشته‌اند یا هم‌اکنون در مسئولیت‌های مدیریتی و جایگاه‌های تصمیم‌ساز حضور دارند، گرد هم آمدند، دغدغه‌ها را به اشتراک گذاشتند و پس از بحث‌های کارشناسی متعدد به جمع بندی نهایی رسید.

وی افزود: جمع‌بندی این گفت‌وگوها منجر به این شد که یک تشکل قانونی با عنوان «مجمع همیاران مدیریت زنان» ایجاد شود تا این همفکری‌ها، هم‌افزایی‌ها و اهداف مشترک در چارچوبی رسمی و پایدار دنبال شود که خوشبختانه این مسیر تاکنون به نتیجه رسیده است.

شناسایی ظرفیت‌ها و ارتقای توانمندی مدیران زن

مدیرعامل مجمع همیاران مدیریت زنان با اشاره به اهداف مصوب این تشکل در اساسنامه گفت: نخستین هدف مجمع، شناسایی ظرفیت‌های مدیران زن و تقویت ارتباط، انسجام و هم‌افزایی میان آنان به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی کشور است. هدف دوم، توسعه جایگاه و ارتقای توانمندی‌های مدیریت زنان در ابعاد مختلف تعریف شده است.

وی هدف سوم مجمع را توسعه و تقویت ارتباط و گفت‌وگو با زنان سایر جوامع در قالب تعاملات بین‌المللی عنوان کرد و افزود: بهره‌مندی از تجارب و دانش زنان مدیر در پیشبرد امور کشور، به‌ویژه در حوزه زنان و خانواده، و انتقال این تجربیات به نسل‌های آینده، از دیگر اهداف مهم مجمع به شمار می‌رود.

حجازی خاطرنشان کرد: آخرین هدفی که در اساسنامه به آن توجه ویژه شده، تقویت روحیه مشارکت خیرخواهانه زنان بر مبنای احسان، نیکی و مسئولیت اجتماعی است.

وی با اشاره به ساختار اجرایی مجمع گفت: بر اساس این اهداف، کمیته‌های مختلفی در مجمع شکل گرفت و هر کمیته آئین‌نامه و شرح وظایف مشخصی برای خود تدوین کرد. در طول دو تا سه سالی که فرآیندهای قانونی در حال طی شدن بود، مجمع تلاش کرد برنامه‌ها و اقدامات متعددی را اجرا کند و نسبت به مسائل مهم حوزه زنان و خانواده واکنش‌های فعالانه داشته باشد.

مدیرعامل مجمع همیاران مدیریت زنان تصریح کرد: از جمله موضوعات مهمی که مجمع به آن ورود کرد، لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار بود که در مجلس قبل به‌طور جدی مطرح شده بود. در این خصوص جلسات کارشناسی با حضور نخبگان برگزار شد. همچنین لایحه عفاف و حجاب نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود که میان کنشگران و دست‌اندرکاران حوزه زنان و خانواده حساسیت بالایی داشت.

خانواده عامل بازدارنده آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها

حجازی با اشاره به جدیدترین اقدامات مجمع گفت: در تازه‌ترین برنامه، موضوع خانواده در کمیته فرهنگی مجمع به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت. با وجود چالش‌های متعدد، آنچه امروز با آن مواجه هستیم، تضعیف برخی کارکردهای خانواده در جامعه ایرانی است؛ در حالی که خانواده یکی از ارزشمندترین میراث‌های فرهنگی ایران و پایه تمدن چند هزار ساله این سرزمین، به‌ویژه پس از اسلام، به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از بانوان عضو مجمع دارای سابقه فعالیت و تجربه در حوزه مسائل فرهنگی با رویکرد زنان و خانواده هستند. در آسیب‌شناسی مسائل فرهنگی جامعه، به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از چالش‌ها ریشه در حوزه خانواده دارد. اگر اصلاحات مؤثر و همه‌جانبه‌ای در حوزه خانواده صورت گیرد، زمینه مناسبی برای مواجهه درست با سایر چالش‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم خواهد شد.

خانواده ریشه است و اگر این ریشه به‌درستی تقویت شود، خود به عامل بازدارنده بسیاری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها تبدیل خواهد شد

مدیرعامل مجمع همیاران مدیریت زنان تأکید کرد: خانواده ریشه است و اگر این ریشه به‌درستی تقویت شود، خود به عامل بازدارنده بسیاری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها تبدیل خواهد شد. هرچند جامعه ایران هنوز به وضعیت قرمز نرسیده، اما با توجه به پیشینه فرهنگی کشور، همین میزان ناهنجاری نیز قابل پذیرش نیست و بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند مسیر خطرناکی را در آینده رقم بزند.

وی افزود: بر همین اساس به این جمع‌بندی رسیدیم که سطح مطالبه‌گری فرهنگی باید از موضوعات خرد فراتر رفته و بر کلان‌موضوع خانواده متمرکز شود. اگر این مطالبه به‌درستی شکل بگیرد، حل بسیاری از مسائل فرهنگی دیگر نیز تسهیل خواهد شد.

حجازی در تشریح «کارزار خانواده» گفت: جمعی از اساتید دانشگاه که عضو مجمع بودند، بیانیه‌ای خطاب به مسئولان کشور تدوین کردند و تصمیم گرفته شد این بیانیه به‌صورت کارزار و از طریق ارتباط شبکه‌ای و فردبه‌فرد، بدون بهره‌گیری گسترده از رسانه‌ها، در اختیار اندیشمندان، صاحب‌نظران و کنشگران اجتماعی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در مدت‌زمان کوتاهی که برای این کارزار پیش‌بینی شده بود، بیش از ۶۰۰۰ نفر این بیانیه را امضا کردند. امضاءکنندگان شامل بانوان و آقایان بودند، اما بیشترین فراوانی به سه گروه دانشگاهیان، حوزویان و فرهنگیان و فعالان آموزش‌وپرورش اختصاص داشت که نشان‌دهنده دغدغه مشترک نخبگان جامعه نسبت به مسئله خانواده است.

مدیرعامل مجمع همیاران مدیریت زنان در پایان خاطرنشان کرد: این همراهی گسترده نشان داد که مسئله خانواده یک مطالبه جدی و فراگیر در میان نخبگان و دغدغه‌مندان فرهنگی کشور است و مجمع همیاران مدیریت زنان این مسیر را با قوت ادامه خواهد داد.