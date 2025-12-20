بهروزآذر: یاد و خاطره اشرف بروجردی ماندگار خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده درگذشت اشرف بروجردی را تسلیت گفت. متن پیام تسلیت تسلیت به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
با اندوهی عمیق درگذشت بانوی گرانقدر سرکار خانم اشرف بروجردی گرامی را به خانواده ارجمند، بستگان، دوستان و همکارانشان تسلیت میگویم.
یاد و خاطره آن بانوی فرهیخته و سرآمد که در راه عزت و سربلندی ایران همواره میکوشید و با امیدی مثالزدنی، به اعتلای ایران عزیز باور داشت، همواره در دلها زنده خواهد ماند.
زحمات و از خودگذشتگیهای ایشان هرگز فراموش نخواهد شد و نامشان بهعنوان نمادی از عشق خالصانه مادرانه در خدمت صادقانه به میهن ماندگار است.
درگذشت این بانوی تلاشگر و صبور، ضایعهای جبرانناپذیر است. از خداوند قادر متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر و سلامتی مسئلت دارم.
