تأکید جمهوری اسلامی ایران بر نقش زنان در پیشرفت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده دولت جمهوری اسلامی ایران گفت: معتقد است تحقق قله‌های پیشرفت ترسیم‌شده برای ایران عزیز، نیازمند دو بال هم‌زمان زنان و مردان است. این دو بال باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا حرکت کشور به‌سوی توسعه، پروازی موفق و پایدار باشد. این باور، نگاهی تازه و مقطعی نیست، بلکه ریشه در تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران دارد.

وی ادامه داد: بررسی الواح گِلی به‌جامانده از تخت جمشید به‌وضوح نشان می‌دهد که در ایران باستان، زنانی حضور داشتند که مدیریت و سرپرستی مجموعه‌های بزرگ، از جمله کارگاه‌های نساجی و تولیدی، را بر عهده داشتند و بیش از ۴۰۰ نفر تحت مدیریت آنان فعالیت می‌کردند. در همین اسناد، تفاوت پرداختی به زنان باردار، مادران و زنان دارای فرزند دیده می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت جایگاه مادری در فرهنگ ایرانی است.

بهروز آذر اضافه کرد: این نگاه با ورود اسلام به ایران تقویت شد و به سطحی متعالی‌تر رسید. نمونه بارز آن، حضرت خدیجه (س) است که به‌عنوان نخستین زن کارآفرین جهان اسلام شناخته می‌شود. نقش اقتصادی و حمایتی ایشان در مقاطع بحرانی صدر اسلام، از عوامل مهم پایداری جامعه اسلامی در برابر فشارهای دشمنان بود.

وی افزود: در دوران پیروزی انقلاب اسلامی نیز زنان نقش چشمگیری ایفا کردند؛ نقشی که بارها در بیانات حضرت امام خمینی (ره) مورد تأکید قرار گرفته است. در دوران دفاع مقدس، زنان هم در عرصه پشتیبانی خانواده و هم در میدان‌های مختلف دفاعی حضوری مؤثر داشتند و به‌گونه‌ای که امروز بیش از ۱۷ هزار زن شهید، جانباز و آزاده در کشور ثبت شده‌اند.

معاون امور زنان و خانواده دولت جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در سال‌های پس از انقلاب، سرمایه‌گذاری‌های متعددی برای ارتقای وضعیت زنان و افزایش ظرفیت‌های آنان انجام شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل ۲۱، بر حمایت یکسان از همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، و برخورداری آنان از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی تأکید دارد.

بهروز آذر متذکر شد: همچنین اصل ۲۱ قانون اساسی، به‌عنوان یکی از اصول مترقی، دولت را موظف می‌کند حقوق زنان را در تمامی جهات تضمین کرده و زمینه رشد شخصیت زن، احیای حقوق مادی و معنوی، حمایت از مادری، زنان باردار و زنان سرپرست خانوار را فراهم سازد. این رویکرد در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز به‌طور مستمر مورد تأکید قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه، و در بند پانزدهم سیاست‌های کلی نظام، صراحتاً بر رفع موانع شکوفایی زنان و فراهم‌سازی بستر حضور آنان در همه عرصه‌ها تأکید شده است؛ رویکردی که نشان‌دهنده نگاه کلان نظام به ظرفیت‌های زنان در حکمرانی و توسعه ملی است.

معاون امور زنان و خانواده دولت جمهوری اسلامی ایران اذعان کرد: در سال‌های اخیر، تلاش شده است این نگاه در عرصه اجرا نیز جاری و ساری شود. بر اساس آمارهای ارائه‌شده، بیش از ۲۸ زن در جایگاه معاون وزیر فعالیت می‌کنند. با احتساب رؤسای سازمان‌های هم‌تراز، این تعداد به حدود ۶۵ نفر می‌رسد.

وی در ادامه گفت: وزارت کشور نیز رکورد قابل‌توجهی در انتصاب زنان داشته است. هم‌اکنون ۱۶ شهردار زن و بیش از ۳۷۰۰ دهیار زن در کشور مشغول به فعالیت هستند. این آمارها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی باور دارد و زنان نیز توانسته‌اند در این مسئولیت‌ها موفقیت خود را اثبات کنند.

معاون امور زنان و خانواده دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد: با وجود این دستاوردها، تأکید شد که همچنان در برخی حوزه‌ها نیاز به کار جدی وجود دارد. حساسیت نسبت به تبعیض‌ها و تلاش برای رفع آن‌ها از جمله موضوعاتی است که بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. حضور مؤثر زنان در سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای عدالت و اجرای دقیق قانون اساسی ایفا کند.

بهروز آذر ادامه داد: ویژگی‌های ذاتی زنان، از جمله اخلاق مراقبتی، مهر مادری، انسجام‌بخشی و عدالت‌محوری، ظرفیتی ارزشمند برای حل مسائل اجتماعی کشور به‌شمار می‌رود؛ ظرفیتی که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز است.

وی بر مسئولیت مشترک زنان مدیر و متخصص اشاره کرد و اظهار داشت: در پیگیری دغدغه‌های ۴۰ میلیون زن ایرانی با هر پوشش، زبان، قومیت و منطقه جغرافیایی تأکید شد. شنیدن صدای زنان، ترجمه این مطالبات به زبان سیاست‌گذاری و انتقال آن به عرصه تصمیم‌گیری، از مأموریت‌های اصلی زنان فعال در حوزه مدیریت و حکمرانی عنوان شد.

بهروز آذر همچنین یادآوری شد: زنان علاوه بر نمایندگی مطالبات زنان، صدای کودکان، نوجوانان، سالمندان و افراد دارای معلولیت نیز هستند و می‌توانند با روحیه مراقبتی خود، این مطالبات را وارد فرآیند تصمیم‌سازی کنند.

معاون امور زنان و خانواده دولت جمهوری اسلامی ایران تداوم چنین نشست‌هایی را مهم دانست و خاطر نشان کرد: این نشست‌ها به افزایش وفاق، همبستگی و هم‌افزایی در حوزه زنان منجر می‌شود؛ چرا که حوزه زنان، عرصه مناقشه نیست، بلکه میدانی برای همکاری، همدلی و حل مسائل مشترک جامعه ایران است.