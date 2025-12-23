به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی شامگاه دوشنبه اول دی در نشست همافزایی زنان پیشرو در سپهر سیاسی ایران با یاد و خاطره بانوی اندیشمند و پیشرو مرحومه اشرف بروجردی سخنرانی خود را آغاز کرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: او نه تنها یکی از چهرههای شناخته شده و اثرگذار در مدیریت فرهنگی و اجرایی کشور پس از انقلاب بود، بلکه طی چند دهه فعالیت سیاسی، فرهنگی و علمی، سقفهای شیشهای را شکست و پیوند عمیق سیاست با فرهنگ را به نمایش گذاشت.
به گفته صادق، مرحومه اشرف بروجردی در مناصب حکمرانی همچون معاونت در وزارت کشور اولین بود. درگذشت او تنها فقدان یک چهره سیاسی و فرهنگی نیست، بلکه یادآور مسیری است که زنان بسیاری در سالهای پس از انقلاب برای حضور مؤثر در عرصه عمومی پیمودند. مسیری که او بیتردید یکی از نشانههای روشن آن بود.
وی ادامه داد: مرگ او فقط خاموش شدن یک نام در فهرست مدیران و حکمرانان زن نیست. بلکه سرآغاز یک روایت از زنانی است که آرام و بیهیاهو مسیرهای بسته را گشودند و هزینه اول بودن را پذیرفتند. اشرف بروجردی از نسلی بود که سیاست را نه در شعار بلکه در ساخت نهاد حفظ حافظه تاریخی و گشودن فضا برای حضور زنان معنا میکرد.
صادق گفت: حضورش در وزارت کشور، پژوهشگاه علوم انسانی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی نشان دهنده تداوم یک باور عمیق بود. باور به اینکه توسعه بدون مشارکت واقعی زنان پایدار نخواهد بود. میراث او به ما یادآوری میکند که تغییر حتی در سختترین ساختارها با صبوری، تخصص و البته ایستادگی ممکن است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش از مشروطه تا امروز زنان بیشماری در ایران برای آنچه حق و سهم زن ایرانی از حقوق مدنی است، جنگیدهاند. زنانی گمنام یا نامدار در نبردی نابرابر و همیشه ناتمام که نه تنها برای حضور، بلکه برای تأثیرگذاری ماندگار تلاش کردند.
صادق با بیان اینکه، حضور زنان در جایگاه تقنینی، اجرایی و قضائی زینت المجالس نیست، تصریح کرد: بر ماست که نشان دهیم تأثیر زنان بر تصمیم سازان و تصمیم گیران نه به دلیل نسب و سبب که به خاطر خرد ورزی، آینده نگری و توانمندیهای تخصصی آنهاست.
وی ادامه داد: زنان در طول تاریخ ایران همواره نقشی تعیین کننده در عبور جامعه از بحرانها را داشتهاند و امروز نیز میتوانند با ایفای نقش در عرصه حکمرانی در حل مسائل پیچیده کشور مؤثر باشند.
عضو کابینه دولت چهاردهم توضیح داد: حضور فعال زنان در سیاست، جامعه و مدیریت نه یک انتخاب که یک ضرورت برای تحقق اهداف ملی است. همچنین، میدان گشایی و گسترش امکانات برای بانوان برای استفاده از ظرفیت تخصصی آنان در جهت حل مسائل کشور، باید با جدیت و مدیریت زنان محقق شود. زیرا آنان بهتر از هر کس میدانند چگونه موانع را به فرصت تبدیل کنند. کما اینکه با رفع موانع و در فضای رقابتی برابر همچون آزمون ورودی دانشگاهها نشان دادند که مستعدتر و پیشروتر هستند.
به گفته صادق، در این مسیر با الهام از سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، زن مسلمان به عنوان نماد کنشگری اجتماعی و سیاسی تعریف میشود. زنی که در عین پاسداشت جایگاه مادری و همسری، ظرفیتهای وجودی خود را در مسیر تعالی جامعه به کار میبرد.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنرانی خود تصریح کرد: حضور زنان در عرصه سیاست گذاری و مدیریت، تضمین کننده نگاهی جامعتر به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. زیرا زنان با درک عمیقتر از نیازهای خانواده و جامعه میتوانند سیاستهایی متوازن و انسان محور را طراحی کنند. اما کلید موفقیت در برقراری هوشمندانه، پیوند میان عاملیت و کنشگری اجتماعی از یک سو و هویت و ارزشهای زنانگی از سوی دیگر است که نه کنشگری زنان نفی شود و نه مانند برخی رویکردهای افراطی و فمنیستی زنانگی آنها به حاشیه رانده شود.
وی افزود: چنین الگوی متوازنی، بستر حضور زنان در حکمرانی متعالی را فراهم میکند. بر ماست که با باز تعریف میدان قدرت بر مبنای ارزشهایشان همچون وفاق، همدلی، همکاری و مسئولیت پذیری جمعی، تصویری جدید از مدیریت را نهادینه کنیم که در آن زنان در جایگاهی برابر با مردان در آینده ایران زمین نقشآفرین باشند.
صادق گفت: امیدوارم این گردهمایی گامی عملی برای شکستن موانع باقیمانده و گشایش افقهای جدید در مسیر پررنگ حضور زنان در سپهر سیاسی ایران باشند.
