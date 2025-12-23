هدف قرار گرفتن نیروی ارتش لبنان توسط اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش لبنان اعلام کرد که یکی از نیروهای نظامی این کشور در جریان حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی علیه یک خودرو در قنیطره واقع در صیدا جان خود را از دست داد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز امروز مدعی شده بود که سه تن از نیروهای حزب الله را در این حمله هدف قرار داده است.

رژیم صهیونیستی در ادامه اعلام کرد که یکی از این افراد در یگان اطلاعاتی وابسته به ارتش لبنان نیز خدمت می‌کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان اجرای به اصطلاح آتش بس در لبنان تاکنون صدها بار مناطق مختلف این کشور را زیر آتش گرفته است.

این حملات به بهانه فعالیت‌های حزب الله در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای وابسته به سازمان ملل اعلام کرده‌اند هیچ مدرکی دال بر اثبات این ادعای تل آویو وجود ندارد.