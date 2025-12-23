به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، خبرنگار روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد که قدرت موشکی ایران در حال گسترش است.

وی اضافه کرد که از زمان توقف حملات متقابل میان ایران و رژیم صهیونیستی، تهران در حال تقویت و گسترش توان موشکی خود است. این کشور با توجه به درس‌هایی که از این درگیری گرفته در حال تقویت توان اطلاعاتی خود نیز است.

روزنامه مذکور نیز مدعی شد که ممکن است ایران دست به حمله پیش دستانه بزند.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی در سایه جنگ افروزی‌های گسترده علیه کشورهای منطقه و نسل کشی در نوار غزه، به تازگی با به راه انداختن موج رسانه‌ای ایران هراسی تلاش دارد کشورمان را عامل بی ثباتی منطقه معرفی کند!