به گزارش خبرگزاری مهر، ترکی بن فیصل شاهزاده سعودی و رئیس سابق سرویس اطلاعات عربستان در گفتگو با روزنامه تایمز اسرائیل تاکید کرد که ریاض در شرایط کنونی به فکر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیست.

وی اضافه کرد، میان موضع گیری مقامات سعودی در خصوص لزوم تشکیل کشور فلسطین و یا حرکت در مسیر اجرای راه کار ۲ دولتی تناقضی وجود ندارد.

فیصل گفت، اجرای این راه کار نیاز به یک مسیر جدی و قابل اعتماد برای تحقق هدف نهایی یعنی تشکیل کشور فلسطین بر اساس طرح صلح عربی دارد. کابینه‌هایی که در اراضی اشغالی روی کار آمده‌اند با پیشنهاد ارائه شده مبنی بر اجرای راه کار ۲ دولتی و حل عادلانه مسأله آوارگان مخالفت کرده‌اند. عادی سازی روابط با تل آویو مشروط به تحقق این راه کار نهایی بود. اجرای آن به مشارکت تعداد زیادی از کشورهای منطقه و جهان از جمله عربستان نیاز دارد.

وی بیان کرد، اوضاع در خصوص نشست صلح مادرید در سال ۱۹۹۱ نیز به همین منوال بود اما متأسفانه همه چیز بی فایده شد و اسرائیل آماده پرداخت هزینه تحقق صلح نبود. با توجه به تفکرات حاکم بر رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی هر گامی به سمت صلح می‌تواند برگشت پذیر باشد.

فیصل اضافه کرد: اقدامات خصمانه اسرائیل در منطقه از غزه و کرانه باختری گرفته تا سوریه و لبنان و عدم پایبندی بر توافق آتش بس غزه و عقب نشینی از تعهداتش در توافقنامه‌های عادی سازی روابط مبنی بر عدم ایجاد تغییرات در اوضاع کنونی و همچنین مطرح شدن سخنانی در خصوص «اسرائیل بزرگ» باعث بی اعتمادی به اسرائیل می‌شود. تل آویو برای اعتماد سازی باید بر اساس قوانین بین المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت عمل کند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه آیا عربستان حاضر است با مخالفت با عادی سازی روابط، مقابل آمریکا بایستد گفت، عربستان سیاست‌های خارجی خود را بر اساس منافعش و نه خواست دیگران پیش می‌برد. محمد بن سلمان ولی عهد عربستان نظر خود را در کاخ سفید مقابل ترامپ گفت و رئیس جمهور آمریکا اعلام نکرد که ناراحت شده است. گمانه زنی‌ها در خصوص نزدیک بودن عادی سازی روابط میان ریاض و تل آویو قبل از عملیات طوفان الاقصی برآمده از تفکرات منابع صهیونیست و آمریکا بود. عربستان بدون حل مسالمت آمیز مسأله فلسطین و اجرای راهکار ۲ دولتی به عادی سازی روابط فکر نمی‌کند. عادی سازی روابط با اسرائیلی که به صورت عادی و مسالمت آمیز در کنار همسایگانش بر اساس اصول بین المللی میان کشورهای جهان زندگی نمی‌کند برای عربستان فایده راهبردی ندارد. هر کس جانشین نتانیاهو می‌شود باید این راهکار را بپذیرد.