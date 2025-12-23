میزبانی خراسان جنوبی از ۱۰ رویداد گردشگری و فرهنگی در آذرماه

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی صبح سه‌شنبه در جلسه ستاد خدمات سفر استان با اشاره به شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌های اجرایی در حوزه گردشگری گفت: کیفیت برگزاری جلسات، تصمیم‌گیری و همکاری بین دستگاه‌ها، آماده‌سازی زیرساخت‌ها، مدیریت ایمنی سفر، اطلاع‌رسانی و تبلیغات، اقدامات فرهنگی و اجتماعی، برنامه‌های عملیاتی و جذب اعتبارات از جمله شاخص‌های مهم ارزیابی است و بر اساس این شاخص‌ها امتیازبندی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در آذرماه، استان خراسان جنوبی میزبان جشنواره‌ها و رویدادهای متعددی از جمله جشنواره «طعم امید» بود و موفق به کسب مقام اول شد که برگزیدگان علاوه بر لوح تقدیر، جایزه نقدی نیز دریافت کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی همچنین به جشنواره‌های شهرستان طبس اشاره کرد و گفت: از ۲۰ تا ۲۹ آذرماه، جشنواره‌ها و نمایشگاه صنایع دستی با حضور استان‌های مختلف برگزار شد و با استقبال شهروندان همراه بود.

وی ادامه داد: همچنین رویداد فرهنگی گردشگری در مجموعه کاخ گلستان تهران برای نخستین بار برگزار شد و بیش از ۱۳ هزار بازدیدکننده داشت و هدف از این رویداد، معرفی ظرفیت‌های استان و فروش محصولات صنایع دستی بود.

برآبادی با بیان اینکه در شهرستان قائن ۱۱ جشنواره و رویداد پاییزی برگزار شد که برخی برای نخستین بار بود، گفت: همچنین رویداد چله‌گردی در باغ کهن، مراسم رونمایی از اوراق خاورمیانه در مجموعه جهانی باغ اکبریه و نمایشگاه‌های هنری و صنایع دستی با استقبال پژوهشگران و همشهریان همراه بود.

وی درباره برنامه‌ریزی استان برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران گفت: برای حضور پررنگ استان، رزرو بهترین فضا، تأمین امکانات اسکان و پذیرایی هنرمندان و صنعتگران و هماهنگی دستگاه‌های مختلف در حال انجام است.

برآبادی ادامه داد: هدف ما معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان، ارتباط مستقیم با فعالان گردشگری سایر استان‌ها و کشورها و بازاریابی محصولات صنایع دستی است.

وی تصریح کرد: اقدامات گسترده خراسان جنوبی در آذرماه، از جشنواره‌های محلی تا رویدادهای بین‌المللی، نشان‌دهنده رشد و پویایی گردشگری استان و اهتمام ویژه در معرفی فرهنگ و هنر بومی است.