به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی خراسان جنوبی؛ علی صالحی گفت: دریاچه طبیعی گواب، واقع در محدوده شهرستان خوسف، از جاذبههای طبیعی شاخص این منطقه به شمار میرود که در سالهای پربارش، با آبگیری خود چشماندازی زیبا و منحصربهفرد ایجاد میکند.
رییس میراث فرهنگی خوسف بیان کرد: این پدیده طبیعی، علاوه بر نقش مهم در تقویت اکوسیستم منطقه، بهعنوان یکی از ظرفیتهای گردشگری طبیعی شهرستان خوسف مورد توجه علاقهمندان به طبیعت و گردشگران قرار دارد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف افزود: طبیعت بکر، آرامش محیطی، چشماندازهای زیبا در کنار پهنه آبی و موقعیت خاص جغرافیایی، دریاچه گواب را به یکی از مقاصد ارزشمند طبیعتگردی در خراسان جنوبی تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که در صورت صیانت اصولی، میتواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری پایدار منطقه ایفا کند.
صالحی در پایان، از هموطنان گرامی درخواست کرد: با رعایت اصول حفاظت از محیطزیست، خودداری از رهاسازی زباله و حفظ پاکیزگی طبیعت، در نگهداشت این میراث طبیعی ارزشمند برای نسلهای آینده مشارکت داشته باشند تا زیباییهای طبیعی گواب همچنان پایدار و ماندگار باقی بماند.
