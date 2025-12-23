به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: در سال جاری، طرحی آزمایشی با هدف تقویت نقش مردم در حفاظت از بافت تاریخی و احیای روش‌های سنتی مرمت در خوسف اجرا شد که نتایج آن نشان‌دهنده تاثیر چشمگیر مشارکت مردمی در حفظ میراث فرهنگی است.

وی ادامه داد: در این طرح، اداره میراث‌فرهنگی بخشی از مصالح اولیه را تأمین کرده و اجرای عملیات مرمت به‌طور کامل توسط مالکان و با همکاری همسایگان انجام شده است.

صالحی افزود: این رویکرد علاوه بر کاهش قابل توجه هزینه‌های مرمت، موجب تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش حس تعلق و مسئولیت‌پذیری عمومی و آگاهی‌بخشی درباره ارزش حفظ بافت‌های تاریخی شده است.

وی بیان کرد: این تجربه موفق نشان می‌دهد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت مستقیم ساکنان می‌تواند الگویی مؤثر برای حفاظت پایدار و مرمت بافت‌های تاریخی در سطح کشور باشد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی خوسف با اشاره به دستاوردهای این طرح گفت: احیای روش‌های سنتی مرمت، شفافیت فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی استفاده از منابع مالی از جمله نتایج مثبت این طرح است که می‌توان آن را به سایر بافت‌های تاریخی استان تسری داد.

صالحی تأکید کرد: مشارکت مردمی پایه توسعه فرهنگی و اجتماعی پایدار است و این طرح گامی مهم در راستای تقویت نقش جامعه در نگهداری از سرمایه‌های تاریخی است.

گفتنی است؛ علاقه‌مندان به شرکت در این طرح می‌توانند برای ثبت درخواست به نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف واقع در خیابان مطهری ۲۷ مراجعه کنند.