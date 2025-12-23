۱۳۸ محکوم متواری در اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برنامه‌ها و اقدامات مؤثر کاراگاهان پلیس آگاهی استان در ۳ ماهه سوم سال جاری تا کنون تعداد ۱۳۸ نفر از محکومان غایب و متواری در استان شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: از مجموع افراد دستگیر شده تعداد ۱۰۵ نفر در زمینه سرقت و ۳۳ نفر در زمینه جعل و کلاهبرداری و جرایم جنایی فعالیت داشته که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

وی دستگیری افراد مذکور را در کاهش وقوع جرایم به ویژه جرم سرقت بسیار مؤثر دانست و اذعان داشت: در این خصوص پلیس آگاهی استان اصفهان با عزمی راسخ و مصمم اجرای این گونه طرح‌ها را ادامه خواهد داد.

